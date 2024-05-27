Как правильно подкормить сливу: плодов будет вдвое больше

Сливы не только вкусные, но и очень питательные и полезные. Они содержат немало витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов, которые оказывают положительное влияние на состояние здоровья человека.

Чтобы получить обильный урожай, важно не только правильно ухаживать за сливовым деревом, но и снабдить его необходимыми питательными веществами. О том, как это сделать, рассказал zaxid.net.

Заботиться о деревьях и подпитывать их нужно не только после зимы, но и летом. В теплый период сливы особенно нуждаются в фосфоре, калии и магнии.

Возраст дерева

На периоды внесения удобрений под сливу оказывает непосредственное влияние ее возраст. Если дереву еще не исполнилось 1 года, то подкармливать его вообще не нужно.

Молодые деревья в возрасте до 3 лет сначала подкармливают в начале мая, используя мочевину. Затем удобрения вносят в июне и конце августа.

Если дерево старше 3-х лет, то их обязательно нужно подкармливать весной, во время плодоношения и осенью.

Признаки нехватки питательных веществ

О том, каких именно питательных веществ не хватает вашей сливе, можно узнать по ее внешнему виду:

Красновато-коричневые листья с закрученными краями свидетельствуют о дефиците калия;

Бурые листья с коричневой окантовкой и прожилками указывают на недостаток магния;

Серые листья и неправильное строение плодов являются признаками плохого усвоения калия, что также указывает на дефицит фосфора в почве;

Желтые верхние листья дерева сигнализируют о нехватке железа.

Рекомендации по подкормке

Для подкормки сливы запрещается использовать свежий навоз. В нем содержится высокий уровень аммиака, который может серьезно повредить корневую систему дерева и привести к его гибели. Лучше использовать перепревший навоз или другие органические удобрения.

Также для достижения лучшего результата следует комбинировать использование минеральных и органических удобрений. Это позволит эффективно снабдить всеми необходимыми питательными веществами. Также необходимо регулярно изменять составы используемых удобрений.

Для безопасной подкормки сливы, которое не спровоцирует появление ожогов на листьях, удобрения следует вносить либо рано утром, либо уже после заката. Если вы используете жидкие консистенции, то распыляйте их надо на расстоянии 40-50 см от ствола дерева.

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