От запахов не останется и следа: как почистить деревянные и пластиковые разделочные доски

Одним из главных инструментов любого повара, профессионального или любителя, является разделочная доска. Мы пользуемся ею каждый день для нарезки овощей, фруктов, хлеба и других продуктов.

Как и любой другой кухонный инструмент, разделочные доски нуждаются в регулярном и правильном уходе. О том, как их правильно мыть, чтобы они не деформировались и не накапливали бактерии, рассказал Better Homes & Gardens.

Независимо от того, используете ли вы пластиковую или деревянную разделочную доску, ее нужно чистить должным образом. Из-за своей пористой структуры она может накапливать грязь и способствовать размножению бактерий, например, кишечной палочки.

Однако нельзя просто положить доску в посудомоечную машину. Во-первых, в царапинах могут остаться частицы пищи. Во-вторых, горячая вода может деформировать как пластиковую, так и деревянную доску.

Как почистить деревянную разделочную доску

Для начала посыпьте доску 1/4 стакана большой соли. Затем возьмите лимон, выжмите сок на соль и начните натирать доску с обеих сторон. Оставьте это все на 5 мин, прежде чем смыть водой.

Лимоны являются отличным чистящим средством благодаря антибактериальным свойствам их кислого сока. А соль выступает как абразив.

Если вы столкнулись с сильными загрязнениями, посыпьте разделочную доску 1/4 стакана пищевой соды и потрите ее щеткой. Сода не только нежный абразив, но и обладает осветительными свойствами и является природным дезодорантом.

После высохания доски обязательно смажьте ее тонким слоем масла, чтобы вернуть волокна к естественному состоянию.

Как очистить пластиковую разделочную доску

Пластиковые разделочные доски стоят дешевле, чем деревянные и их легче чистить. Поэтому вы можете легко приобрести их в разных цветах и использовать для нарезки разных продуктов. Если вы не нарезаете овощи и мясо на одной доске, то сможете свести к минимуму перекрестное заражение и убедиться, что среда для приготовления пищи будет максимально безопасной.

Для очистки пластиковой доски смешайте 1 столовую ложку соды, соли и воды. Перемешивайте смесь пока не образуется паста.

Нанесите самодельное моющее средство на доску, потрите его щеткой и смойте теплой водой.

Чем еще можно очистить доску

Отбеливатель

Смешайте 2 чайные ложки отбеливателя с 3,5-4 литрами воды. Замочите доску этой смеси на 2 мин. Затем промойте под теплой водой.

Перекись водорода

Смочите бумажное полотенце перекисью водорода и протрите разделочную доску с обеих сторон, чтобы избавиться от бактерий. Дайте ей пропитаться в течение нескольких минут, затем промойте теплой водой.

Белый уксус

Нанесите дистиллированный уксус на разделочную доску и протрите ее. Чтобы избавиться от запаха, посыпьте на доску немного пищевой соды, а затем сбрызните уксусом. Оставьте химическую реакцию в течение 5-10 минут, затем промойте и высушите доску.

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