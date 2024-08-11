Как правильно провести двойную подкормку моркови и свеклы в августе: советы агрономов

Август – последняя возможность перед сезоном сбора урожая подкормить овощи. Особенно это актуально для корнеплодов, созревающих позже других растений.

Издание "Сам себе агроном" рассказало, чем в августе стоит подкормить морковь и свеклу. Это поможет им к осени приобрести большие размеры и стать слаще. Для этого им понадобится двойная подкормка.

Двойную подкормку производят поливом под корень, а также опрыскиванием листьев. Для смеси используют два вещества, которые нужны корнеплодам на поздних стадиях созревания – фосфор и калий.

Важное уточнение: перед осенью не нужно вносить удобрения с содержанием азота. Если корнеплоды подкормить этим элементом, они начнут накапливать нитраты. Это сделает их горькими по вкусу и менее пригодными для хранения.

Чтобы приготовить фосфорно-калийное удобрение для конереплодов, подойдет древесная зола. В ней содержатся в достаточном количестве оба этих элемента, а также другие вещества, необходимые для созревания.

Сухую золу можно вносить прямо на грядки. Для этого ее рассыпают между рядами растений, из расчета один стакан на квадратный метр. После этого грядку поливают, чтобы удобрение проникло в почву и начало отдавать питательные вещества.

Также можно приготовить настой из золы. Один стакан сухого вещества заливают ведром воды, хорошо размешивают и выдерживают сутки. Готовой жидкостью подливают растения под корень.

Другое вещество, которое принесет пользу моркови и свекле на исходе лета, это борная кислота. Плюс в том, что его можно применять одновременно с золой, но вносить внекорневым методом. Бор помогает корнеплодам быстрее набирать массу и накапливать сахара и витамины, лучше храниться зимой.

Для приготовления раствора для опрыскивания следует взять аптечную борную кислоту. Чайную ложку жидкого средства или 10 граммов порошка разводят в ведре воды. Большая концентрация может быть вредна для растений. Полученной смесью обрабатывают листья. Проводить подкормку лучше рано утром или вечером. Так листья успеют поглотить жидкость, а солнечные лучи не оставят ожоги, как это бывает из-за капель на их поверхности.

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