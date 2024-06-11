Как правильно склоняется имя Любовь? Есть нюансы, которые могут запутать

Украинский язык славится своей мелодичностью и богатством. Это произошло в частности благодаря системе склонения.

На первый взгляд кажется, что в украинских падежах нет ничего сложного, но на самом деле там есть множество нюансов. Поэтому OBOZ.UA подготовил материал об склонении имени Любовь.

Прежде чем углубляться в специфику склонения имени Любовь, следует коротко вспомнить основные принципы этого процесса. Окончания при склонении зависят от рода, числа и принадлежности слова к определенной падежной группе (дієвідміна).

Большинство украинских женских имен заканчиваются буквами -а, -я, поэтому их, как правило, склоняют без проблем. Но имя Любовь в именительном падеже заканчивается на согласный и имеет нулевое окончание. Поэтому его нужно склонять, как существительные (III дієвідміни).

Родовий відмінок (Кого? Чого?)

Любові.

Пример:

На жаль, сьогодні тут немає Любові.

Давальний відмінок (Кому? Чому?)

Любові.

Пример:

Передайте, будь ласка, Любові цей пакунок.

Знахідний відмінок (Кого? Що?)

Любов.

Существительные третьей склонения в винительном падеже совпадают с формой именительного падежа.

Пример:

Я безмежно радий, що колись зустрів Любов.

Орудний відмінок (Ким? Чим?)

Любов’ю.

Пример:

Я пишаюся Любов’ю.

Місцевий відмінок (На кому? На чому?)

На Любові.

Пример:

Я вже рік дещо зациклений на Любові.

Кличний відмінок

Любове.

Пример:

Любове, ти не уявляєш, що сталося.

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