Как правильно склоняется имя Любовь? Есть нюансы, которые могут запутать
Украинский язык славится своей мелодичностью и богатством. Это произошло в частности благодаря системе склонения.
На первый взгляд кажется, что в украинских падежах нет ничего сложного, но на самом деле там есть множество нюансов. Поэтому OBOZ.UA подготовил материал об склонении имени Любовь.
Прежде чем углубляться в специфику склонения имени Любовь, следует коротко вспомнить основные принципы этого процесса. Окончания при склонении зависят от рода, числа и принадлежности слова к определенной падежной группе (дієвідміна).
Большинство украинских женских имен заканчиваются буквами -а, -я, поэтому их, как правило, склоняют без проблем. Но имя Любовь в именительном падеже заканчивается на согласный и имеет нулевое окончание. Поэтому его нужно склонять, как существительные (III дієвідміни).
Родовий відмінок (Кого? Чого?)
- Любові.
Пример:
- На жаль, сьогодні тут немає Любові.
Давальний відмінок (Кому? Чому?)
- Любові.
Пример:
- Передайте, будь ласка, Любові цей пакунок.
Знахідний відмінок (Кого? Що?)
- Любов.
Существительные третьей склонения в винительном падеже совпадают с формой именительного падежа.
Пример:
- Я безмежно радий, що колись зустрів Любов.
Орудний відмінок (Ким? Чим?)
- Любов’ю.
Пример:
- Я пишаюся Любов’ю.
Місцевий відмінок (На кому? На чому?)
- На Любові.
Пример:
- Я вже рік дещо зациклений на Любові.
Кличний відмінок
- Любове.
Пример:
- Любове, ти не уявляєш, що сталося.
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