Как правильно стирать белые вещи: будут всегда как новые

Белые вещи всегда придают образу чистоты, элегантности и свежести. Также они всегда уместны вне зависимости от сезона или модных тенденций.

Однако со временем белая одежда может изменить цвет или запачкаться, после чего пятна будет очень сложно вывести. Поэтому Apartment Therapy рассказал, как стирать свои вещи, чтобы они всегда сияли как новые.

Температура стирки

Каждый раз перед тем, как стирать вещи, нужно внимательно ознакомиться с символами на их этикетках. Символы, которые там напечатаны, дают четкие инструкции по температуре, оборотам стиральной машины, глажке и т.д.

Однако если вы обрезали этикетки или просто хотите использовать настройку стиральной машины по умолчанию, то для белых вещей выбирайте режим с холодной водой. Помимо того, что так ваши вещи не будут терять свой белый цвет, вы еще и сэкономите электроэнергию.

Также помните, что деликатные ткани следует стирать вручную, чтобы не повредить их и предотвратить изменение цвета.

Как вывести пятна с белой одежды

Чтобы грязь не въелась в волокна ткани, сразу после того, как вы поставили пятно, нужно обработать его либо специальным пятновыводителем, либо стиральным гелем или порошком.

Если вы используете жидкое стиральное средство, нанесите его непосредственно на загрязнение по меньшей мере на 20 мин перед стиркой. А если у вас есть только порошок, растворите его в воде и замочите в растворе одежду. После этого ее можно стирать как обычно.

Солнце

Ультрафиолетовое излучение может погасить остатки цвета на ткани. Поэтому после стирки оставьте белую одежду сушиться на солнце.

Стиральные средства

Чтобы всегда держать белую одежду в хорошем состоянии, можно использовать качественные специальные стиральные средства для белого. Однако следуйте инструкциям и не добавляйте слишком много отбеливателей во время стирки, так как это может повлиять на состояние тканей.

Если у вас чувствительная кожа или вы не хотите иметь дело с довольно агрессивными химикатами, то выбирайте более мягкие стиральные средства, например кислородный порошок.

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