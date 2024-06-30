Как правильно выращивать на огороде брокколи: главные условия

Брокколи – один из самых популярных овощей среди поклонников здорового питания. Однако огородники редко выращивают его на украинских огородах, ведь считают, что это делать довольно сложно.

На самом же деле брокколи даже менее прихотлива в уходе, чем ее ближайшая родственница цветная капуста. О том, как правильно посадить овощ и ухаживать за ним, рассказало издание Яскрава клумба.

Рассада

Если вы приобрели качественные семена от проверенного продавца, то их не нужно обрабатывать. Однако если вы самостоятельно собрали посадочный материал, то перед посадкой его нужно замочить в теплой воде на 15-20 мин, а затем в растворе марганцовки на 7-8 часов. После этого положите семена в холодильник на день и высушите на бумажном полотенце.

Сеять готовые семена можно начинать в середине-конце марта. Таким образом рассада будет готова к посадке не раньше мая.

Для посева понадобится небольшая емкость с невысокими бортиками и почвосмесь на основе торфа с добавлением равных частей дерновой земли и песка или специальный субстрат для рассады. Семена нужно углублять не более чем на 1 см, а интервалы между ними должны быть примерно 2,5-3,5 см.

Уход за рассадой

После посадки семян почву нужно хорошо опрыскать водой из распылителя, чтобы она насытилась влагой, но сверху не творилась корка от полива. Затем накройте посевы плёнкой и оставьте примерно на неделю. Когда появится первая лестница, снизьте температуру воздуха до 10-15 градусов.

Увлажняйте ростки умеренно, так, чтобы почва всегда была влажной, но не переувлажненной. Также желательно, чтобы влажность в помещении с рассадой была повышена.

Приблизительно через две недели нужно пересадить сеянцы в отдельные емкости. А за 10-15 дней до высадки на грядку следует начать закалять рассаду, унося ее ненадолго на улицу.

Посадка в открытый грунт

Пересаживать брокколи в открытый грунт можно тогда, когда прошел риск заморозков, а на растении появилось 5-6 полноценных листочков.

Высаживать рассаду ни в коем случае нельзя на места, где в прошлом сезоне росла любая капуста. Также не стоит сажать брокколи после редиса, помидоров и свеклы.

Брокколи – это солнцелюбивое растение, но сажать его следует в пасмурную погоду или вечером. Для этого выкопайте неглубокие лунки с интервалами в 40-60 см. Полейте грунт, добавьте немного удобрения и только после этого положите рассаду в отверстия.

Уход за брокколи

Брокколи, как и большинство культур, требует периодической подкормки и регулярного полива. Чрезмерная сухость почвы – это самая распространенная причина неудачного урожая.

Также необходимо рыхлить землю, защищать растения от болезней, а вредителей и пропалывать сорняки. Приблизительно через 3 недели после высадки в открытый грунт брокколи требует легкого окучивания.

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