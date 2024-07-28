Как правильно заменить украинский 'не дивлячись': все случаи

Среди богатства и благозвучия украинского языка мы часто употребляем уже привычные лексемы, которые кажутся приемлемыми, но на самом деле не всегда уместны. Это, например, касается отрицательного деепричастия "не дивлячись".

Языковеды отметили, что часто "не дивлячись" используется как дословный перевод русского "несмотря на". Однако есть некоторые нюансы.

Значение отрицательного деепричастия "не дивлячись" напрямую связано с собственно действием "смотреть". Так говорить уместно тогда, когда нужно указать, что действующее лицо не обращает взгляда на кого-то.

Не дивлячись в’язню в очі, суддя виніс вирок.

Если же речь идет об определении предметов, явлений, понятий, вопреки которым происходит действие, отрицательный деепричастие "не дивлячись" следует заменить следующими вариантами:

незважаючи на (невважаючи на);

попри;

дарма що;

хоч (хоча);

проте;

але/однак/втім тощо;

незалежно від;

всупереч;

наперекір.

К примеру:

Іван, попри зовнішню впевненість та рішучість, зовсім заплутався у своїй брехні.

На серці була радість – дарма що тіло пекло від неймовірної втоми.

Олега не запрошували на весілля, але він прийшов.

Готовість діяти незалежно від обставин — ознака гнучких людей.

На морі штормило, проте старий ладнав сітку і човен, щоб вирушити на лови.

Наперекір обставинам українці не припиняють боротьби.

Также можно использовать повторяющиеся существительные, означающие предмет, явление, понятие, вопреки которым происходит действие. Они обычно разделены отрицательной частью "не".

Війна не війна, тривоги не тривоги, спека не спека, сніг не сніг – Петро завжди виходив на роботу, бо хтось мав розвозити людям хліб.

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