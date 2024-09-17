Как правильно здороваться на украинском: советы языковедов на каждое время суток

Знали ли вы, что в среде знатоков украинского языка ведется активная дискуссия на тему, как правильно здороваться? Филологи живо обсуждают, как правильно говорить – "добрий день" или "доброго дня".

Свое мнение на этот счет высказали в том числе профессор Александр Пономарив, который вел языковедческий блог на BBC, а также его преемник Александр Скопненко. Несмотря на то, что ученые принадлежат к разным поколениям, они оказались достаточно единодушными.

Так Пономарив еще в 2009 году указывал, что вариант "доброго дня" украинскому языку не присущ. Словари и справочники предлагают использовать вариант "добрий день".

При этом профессор указывал, что украинский – один из тех языков, который имеет отдельное утреннее поздравление. По его словам, официальными формулировками на каждое время суток являются:

доброго ранку;

добрий день;

добрий вечір.

Также языковед рекомендовал употреблять менее официальные варианты "добридень" и "добривечір". В ответ, по словам Пономарева, необходимо сказать "доброго здоров’я" или ответить аналогично приветствию.

В свою очередь Скопненко подтвердил, что украинские словари и литературные источники указывают, что форма "добрий день" по меньшей мере более давняя. В народном языке она сократилась до возгласа "добридень".

А вот формулировка "доброго дня", по словам исследователя, возникла под влиянием русского языка, где существует фраза "желать доброго дня". Ее он советует заменять такими украинскими эквивалентами: "на день добрий (на добридень) давати", "на добридень поклонитися".

Что касается разных приветствий в разное время суток, то Скопненко указывает, что народное языкопотребление не ориентируется на время. Обычно люди здороваются между собой фразой "добрий день", независимо от поры.

Тем не менее, указывает исследователь, в современной речи формулировка "доброго дня" прижилась и даже начала вытеснять более типичное "добрий день". Более того, под влиянием английского возникла форма "гарнго дня". И люди ею тоже активно пользуются, делая ее элементом живой речи, имеющей потенциал со временем изменить официальную норму.

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