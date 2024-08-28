Никогда их не употребляйте: какие канцелярские кальки засоряют украинский язык

Украинский язык богат, мелодичен и чрезвычайно выразителен. Но многолетние притеснения и влияние соседних народов спровоцировало появление ряда языковых ошибок.

Даже те, кто считает себя абсолютно грамотными, часто говорят неправильно. Поэтому редактор Ольга Васильева поделилась списком из 100 канцелярских калек, которые не стоит употреблять.

Канцелярские кальки – это словесные конструкции, которые механически перенесены из одного языка в другой, сохраняя при этом оригинальную грамматическую структуру и лексический состав. Они часто используются в современной речи, ухудшая ее качество и засоряя литературный язык. Это может привести к тотальной безграмотности и потере национальной самобытности.

Сейчас, когда идет активный процесс популяризации украинского языка и культуры, важно обратить внимание на качество коммуникации. Украинский язык имеет мощный арсенал слов и выражений, которые могут заменить тяжелые конструкции, придав речи естественности и гармонии.

Неправильные слова, словосочетания и их удельно украинские аналоги

Більше десяти — більш ніж десять, більш як десять, більше за десять, понад десять;

Більша половина — більша частина, більш як половина;

Більше того — ба більше, навіть більше;

В більшості випадків — здебільшого;

В дійсності — насправді;

В залежності від — залежно від;

В кінці кінців, врешті-решт — врешті, зрештою;

В основному — переважно;

В розстрочку — на виплат;

В той же час — водночас;

В тому числі — зокрема, серед них;

В силу — через, з огляду на;

В цілому — загалом;

Вирішити проблему, задачу — розвʼязати проблему, задачу (але виконати завдання і вирішити питання);

Виходячи з — зважаючи на, з огляду на;

Відбитися на — позначитися на;

Відносно / по відношенню до / у цьому відношенні / на рахунок — щодо;

Відстоювати думку, позицію — обстоювати думку, позицію;

Вірніше сказати — точніше сказати;

Виключно — тільки, самий тільки, єдино тільки;

Включно / включаючи — серед них, також і;

Враховуючи — з огляду на;

Все рівно — все одно, однаково;

Даний — цей, такий;

Дійсно — справді;

До тих пір, поки — доти, доки;

З тих пір — відтоді;

З приводу святкування / роковин — з нагоди святкування / у роковини;

З цього приводу — щодо цього;

З точки зору — з погляду;

За браком часу — через брак часу;

За виключенням, без виключення — за винятком, без винятку;

За великим рахунком — узагалі ж;

За вимогою — на вимогу;

За власний рахунок — власним коштом;

За необхідності — за потреби;

Завірити документ — засвідчити документ;

Задати питання — поставити запитання;

Звичайно (вставне) — звісно, аякже, авжеж;

Згідно договору — згідно з договором, відповідно до договору;

Інша справа — інша річ;

Іншими словами — інакше кажучи;

Копія вірна — згідно з оригіналом;

Коротше кажучи — словом;

Максимум, мінімум — щонайбільше, щонайменше;

Мати місце — бути, траплятися, відбуватися;

Мати / давати / отримати можливість — мати / давати / отримати змогу;

Мається на увазі — мають на увазі, мають на думці;

Між тим — тим часом;

Мова йде про — йдеться про;

На даний момент — на цю мить;

На днях, у ці дні — днями, цими днями;

На рахунок / на цей рахунок — щодо / щодо цього;

На теперішній час / по теперішній час — натепер / дотепер;

Накладений платіж — післяплата;

Нанести збитки — завдати збитків;

Нанести шкоду — заподіяти / вчинити шкоду;

Не дивлячись на — попри, дарма що;

Не стільки... скільки — не так... як;

Ні в якому разі — у жодному разі, аж ніяк;

Область знань, область тіла — галузь знань, ділянка тіла;

Отримати / одержати освіту, звання — здобути освіту, звання;

Отримати відмову, відсіч, поразку, догану, кулю — дістати відмову, відсіч, поразку, догану, кулю;

Отримати розголос — набути розголосу;

Перш за все / в першу чергу — передусім, насамперед;

Під цим розуміється — це витлумачують як;

Підняти питання / проблему — порушити питання / проблему;

По мірі можливостей — по змозі, у міру сил;

По нинішніх мірках — як на нинішні мірки;

Позбавитися від — позбутися когось, чогось;

Понад те — крім того, до того ж;

Порівняно з / у порівнянні з — як порівняти з, проти чогось / когось;

Приміром — наприклад;

Разом з тим — водночас;

Скоріше, краще (з більшою радістю) — радше;

Скоріше всього, скоріше за все, швидше за все — найпевніше;

Справа в тому — річ у тім ;

Станом на зараз — нині;

Стільки ж — стільки само;

Сума складає — сума становить;

Так, (відокремлене комою) — зокрема, наприклад;

Так як — оскільки, бо, через те що, тому що;

Такий як — як-от;

Таким чином / значить — отже;

Там же — там само ;

Тим більше — тим паче, і того більше, і поготів;

Тим не менш — а втім, проте, однак;

Тим самим — у такий спосіб, таким способом, таким робом;

Той чи інший — той чи той;

Точка зору — думка;

У випадку — у разі;

У відповідності до — відповідно до;

У два етапи — двома етапами;

У подальшому — надалі;

У свою чергу / своєю чергою — так само, і собі;

У цьому відношенні — з цього погляду;

У якості — як;

Шляхом — у такий спосіб, через;

Як правило — зазвичай;

Як тільки — тільки-но, щойно.

Также Васильева отметила, что деяния по неправильным формулировкам могут встречаться даже в словарях и написала: "Прошу не нести мені словник "СУМ", де трапляються деякі з цих кальок. Радянським словником треба користуватися з розумом, що я завжди й роблю, відбираючи там тільки питомі українські лексеми".

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