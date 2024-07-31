Как прогнать землеройок С огорода: проверенный способ

Каждый владелец земельного участка мечтает о богатом и хорошем урожае. Однако, чтобы получить наилучший результат, кроме заботы о росте растений и правильном уходе, существует еще одна серьезная угроза – вредители.

Одним из самых распространенных грызунов, который может уничтожить огород, являются землеройки. О том, как их прогнать, рассказал ТСН.

Землерийки – небольшие, но очень активные животные, оставляющие после себя многочисленные подземные ходы и норы, причиняя немалый вред растениям и корневой системе. Если не принять меры вовремя, эти грызуны могут уничтожить весь урожай.

Однако от этих млекопитающих есть и польза. Их основной рацион состоит из червей, насекомых и их личинок, которые могут нападать на растения. Кроме того, они помогают разложить в почве органический материал, улучшая его структуру.

В магазинах можно найти множество яда и других способов избавиться от вредителей, но большинство из них совсем не гуманны и могут быть вредными для других животных, людей и растений.

На самом деле нет никакого смысла в том, чтобы убивать землеройку, ведь их очень легко отпугнуть от места, где растут полезные растения.

Как прогнать землеройок из огорода

Землерийки имеют очень развитое обоняние, поэтому очень чувствительны к запахам. Учитывая это, самый эффективный способ защитить от них свой огород – распространить запах их природных врагов. Например, можно положить в норку землеройки кошачьи или собачьи экскременты. Это испугает грызунов, ведь они будут думать, что вблизи опасность и начнут убегать.

Также можно использовать коровий навоз, тухлые яйца или гнилую рыбу. Они тоже совсем не понравятся землеройкам, но помните, что для человека такие запахи тоже совсем неприятны, поэтому будьте осторожны и не переусердствуйте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие растения отпугивают сорняки и могут значительно облегчить уход за садом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.