Какие растения отпугивают сорняки: что посадить в саду, чтобы облегчить себе жизнь

Собственный сад – это мечта многих людей. Однако вместе с уютным местом, собственным огородом и т.д. приходит и определенная доля трудностей, главной из которых является борьба с сорняками.

Эти нежелательные гости в саду не только ухудшают эстетичный вид вашего участка, но и конкурируют с культурными растениями за влагу и питательные вещества. К счастью, есть один способ избавиться от них даже без использования химии, о котором рассказал Homes & Gardens.

Чтобы избавиться от сорняков, не обязательно каждую неделю вырывать их из земли руками или использовать вредную для окружающей среды химию. Гораздо лучше посадить растения, подавляющие рост нежелательных растений.

Можжевельник

Можжевельник — это вечнозеленое растение. Если вы ищете низкорослые вечнозеленые почвопокровные растения, чтобы подавить сорняки, она точно вас не разочарует.

Можжевельник лучше всего растет в солнечных местах. Кроме того, он довольно неприхотлив и будет хорошо расти, несмотря на морозные зимы, жаркое лето и устойчивый к постоянному ветру.

Обезьяна трава

Обезьяна трава хорошо растет даже в сухих и затененных местах. Ее плотные, узкие листья не только подавляют сорняки, но и придают декоративность саду.

И хотя этому низкорослому многолетнему растению может понадобиться год или два, чтобы прижиться, когда оно это сделает, то не потребует много внимания или особого ухода и легко будет переносить засушливые периоды.

Почвопокровные розы

Почвопокровные розы, также называемые лежачими розами, могут быть очень полезны для садоводов, стремящихся подавить сорняки. Они могут быстро разрастаться и создавать плотный покров.

Для этих растений лучше выбирать солнечное место с хорошо дренированной почвой. Также их, как и любые другие розы, нужно подкармливать. Тогда они обязательно добавляют саду ярких цветов своими многочисленными цветками.

Осока

Осока – это многолетнее растение, которое образует раскидистые корневища, которые эффективно угнетают рост сорняков. Оно имеет декоративные листья, которые могут быть разных оттенков зеленого, желтого или даже красного цветов.

Это растение хорошо чувствует себя в частично затененных местах. Однако чтобы она была эффективной, ее следует сажать достаточно плотно.

Сосна муго

Сосна муго или карликовая сосна отличается компактностью и плотностью. Этот низкорослый кустарник идеально подходит для прохладных дворов в северных районах.

При групповой посадке небольшие холмистые кустики со временем соединяются, образуя структуру, похожую на облако. А опалая сосновая хвоя образует слой мульчи на поверхности почвы, который предотвращает прорастание сорняков. Таким образом, хотя эти миниатюрные кустики могут медленно расти, они со временем окажутся очень полезными.

Морозники

Морозники – популярные теневыносливые многолетники, славящиеся своим зимним и весенним цветением. Также благодаря большим и долговечным листьям эти растения обычно образуют плотный ковер, который может помочь уменьшить количество сорняков.

Существует много разных сортов и видов морозника, которые широко доступны, поэтому вы сможете найти тот, который отвечает вашим потребностям и предпочтениям.

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