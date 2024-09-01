Как сделать дома декоративный огород: простая инструкция

Ухоженный огород – это не только о плодородии, но и о красоте. Достаточно только взглянуть на грядки отстраненным взглядом, и вы увидите не только будущий урожай, но и великолепие и силу природы.

Поэтому эксперты по ландшафтному дизайну предлагают огородникам подходить к оформлению своего участка не только с точки зрения урожайности, но и как украшения собственного жизненного пространства. OBOZ.UA собрал основные советы, как этого добиться. Воспользуйтесь ими, и ваш огород станет предметом восхищения и местом, куда можно пригласить гостей.

Сейте овощи с разноцветными листьями

Опыт выращивания капусты учит нас – листья сельскохозяйственных культур могут быть очень разных оттенков. Воспользуйтесь этим, когда будете планировать свои грядки в следующем году. Посадите рядом зеленый и красный базилик, салат с бордовыми листьями или какой-нибудь из окрашенных видов капусты. В овощах с фиолетовыми листьями содержатся антоцианы – чрезвычайно полезные для здоровья вещества, которые снижают уровень воспаления, способствуют оздоровлению пищеварительной системы и снижают риск развития диабета 2 типа и артериальной гипертензии. То есть они не только красивы, но и невероятно полезны.

Выбирайте виды с интересной формой листьев

Вы когда-нибудь видели, какой эффектный вид на грядке имеет капуста кейл? Ее кудрявые листья привлекают к себе кучу внимания. Так же красивыми бывают разные виды зелени – ажурный укроп, резная петрушка, пышный латук. А высокие растения, как сельдерей или даже кукуруза, станут отличным акцентом. Однако проследите, чтобы они не прикрывали другим растениям свет.

Цветение овощей тоже может поражать

Чемпионами по декоративным качествам цветов являются тыквенные и бобовые культуры. Разместите грядки с ними по всему огороду, чтобы укрыть его цветением. Тыквенные, кстати, цветут все лето, а не только в сезон. А еще ваш огород прекрасно украсят рядки подсолнечников. Но, опять же, позаботьтесь, чтобы тень от них не нанесла вред другим культурам.

Выращивайте вьющиеся культуры на опорах

Кстати, те же виды, которые красиво цветут, часто имеют вьющиеся стебли. Этим можно воспользоваться, пустив их плестись на эстетически привлекательные плетеные или металлические опоры. Так вы заодно сэкономите место на огороде.

Выбирайте яркие плоды

Не только цветы могут стать украшением огорода, но и красивые яркие плоды. Хорошо ухоженные помидоры любуют глаз налитыми красными боками, а перцы вообще могут внести прекрасную разноцветность на ваш участок к концу сезона. И не забывайте о тыквах, которые бывают не только ярких цветов, но и причудливых форм.

Сейте между грядками цветы

Однолетние цветущие растения – отличный выбор для декорирования огорода. Бархатцы, календула, настурции, цинии – все они украсят пространство между грядками. А заодно привлекут насекомых-опылителей, которые помогут увеличить урожайность овощей.

Роза – тоже огородная культура

Вы когда-нибудь пробовали варенье из лепестков розы? Это невероятно вкусно. И доказательство, что куст розы – вполне уместное на огороде растение. Впрочем, не только сорта со съедобными лепестками хорошо украсят ваши грядки. Разместите несколько растений, где ваша душа пожелает, и любуйтесь своим участком, как цветником.

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