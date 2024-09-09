Как сделать дома идеальный осенний освежитель воздуха: лайфхак

Осень – пора, когда особенно хочется сделать дом комфортным и уютным. Настало время осенних украшений, теплых пледов и тыквенных декораций. Приятный аромат является ключевой частью уютной атмосферы.

Осень пахнет корицей, яблоками, тыквенными пирогами и медом. Как собственноручно сделать идеальный осенний освежитель, рассказало издание House Digest.

Вам понадобятся бюджетные ингредиенты, долго сохраняющие запах свежести в доме. О магазинных химических ароматизаторах можно забыть – простой, экологичный и доступный лайфхак обеспечит лучший эффект.

В первую очередь срежьте кожицу апельсина. Добавьте кожуру вместе с несколькими палочками корицы в небольшую кастрюлю с водой.

Доведите ингредиенты до кипения, а затем убавьте огонь до среднего.

Дайте смеси кипеть примерно от 40 минут до часа, чтобы запах сохранился, но на самом деле можно кипятить осенний освежитель воздуха сколько угодно – конечно же, до полного выкипания.

Чтобы улучшить и изменить звучание аромата, вы также можете добавить цедру лимона для большего количества цитрусовых, яблоки или ванили для большей сладости или гвоздики или розмарин для пряного травяного аромата.

Если у вас есть другой любимый запах осени, например тыквы или сандалового дерева, можно добавить и эти ингредиенты и эфирные масла.

Чтобы максимально использовать этот осенний освежитель воздуха, можно оставить его выключенным на плите на несколько дней и время от времени подогревать, добавляя больше воды.

Или можно хранить его в холодильнике и разогревать при необходимости. Стратегическое использование освежителя воздуха поможет создать теплую и уютную среду, одновременно маскируя нежелательные запахи.

Этот освежитель воздуха поможет скрыть непривлекательные запахи, которые не хочется вдыхать ни вам, ни вашим гостям. Ароматизатор поможет скрыть плесень, дым, запах от домашних животных.

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