Как сделать, чтобы дома всегда был приятный аромат: эффективные способы

Как бы тщательно вы ни старались поддерживать дома аромат чистоты и свежести, неприятных запахов трудно избежать. От затхлости в местах повышенной влажности до настоящей вони от давно неубранного мусора – эти неприятные запахи не дают спокойно жить и могут даже привести к проблемам со здоровьем.

Несколько простых лайфхаков помогут сделать ваш дом свежим и уютным. Эксперты рассказали, как сделать, чтобы дома всегда был приятный аромат.

Способ 1

Используйте кофейную гущу, чтобы дезодорировать холодильник. Можно также поставить блюдце с содой, но кофейная гуща будет действовать быстрее и эффективнее. Вам понадобится емкость с использованной высохшей кофейной гущей. Гуща работает как природный освежитель воздуха благодаря азоту, устраняющему запахи.

Способ 2

Попробуйте лайфхак с эвкалиптом. Возьмите свежий эвкалипт, закрепите стебли резиновой лентой и повесьте пучок на душевую лейку. Когда вы принимаете горячий душ, пар создаст эффект приятной ароматерапии с эффектом расслабления. Стебли должны храниться две-три недели, но если вы хотите получить более сильный запах, разомните листья, чтобы выделилось больше эфирного масла.

Способ 3

Эфирные масла также помогут бороться со смрадом. Добавив несколько капель вашего любимого эфирного масла на ватный диск, бросьте его в контейнер перед мусорным мешком. В качестве бонуса некоторые эфирные масла могут помочь с другими проблемами, связанными с мусором: масла чайного дерева и цитрусовых обладают антибактериальными свойствами, масла мяты могут помочь отпугнуть грызунов, а масло лаванды отвадит из дома жуков.

Способ 4

Используйте экстракт ванили. Разогрейте духовку до 150 °С. Затем возьмите ванильный экстракт и налейте пару столовых ложек в пригодную для духовки форму. Уже через 20 минут дом наполнится приятным нежным ароматом.

Кстати, один из лучших способов избавиться от мух в доме – это использовать простую специю, которая, наверное, уже есть на вашей кухне. Детальнее – читайте в материале.

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