Как сделать дома минисад: все о колоновидных деревьях и уходе за ними

Многие люди мечтают о собственном загородном доме с земельным участком. Они обычно хотят иметь возможность обустроить уютный зеленый уголок и выращивать домашние фрукты.

Однако если вы имеете ограниченное пространство или живете в квартире – это не значит, что вы не можете иметь сад. GradinaMax рассказал о том, как посадить компактные колоновидные деревья.

Колонновидные деревья, в частности яблони, алыча, а также цитрусовые культуры, идеально подходят для тех, кто хочет выращивать фрукты в ограниченном пространстве – на балконах, лоджиях или во внутренних двориках. Компактные, декоративные и вместе с тем плодоносящие, они могут стать украшением любого уголка, создавая настоящий сад даже там, где, казалось бы, это невозможно.

Посадка колоновидных деревьев

Пересаживать деревья лучше всего ранней весной или осенью до наступления холодов. Для первых нескольких лет дереву достаточно контейнера объемом 10-15 литров, но затем его нужно пересадить в больший горшок, чтобы обеспечить пространство для развития корневой системы. Идеальным объемом для взрослого дерева станет емкость на 25-30 литров.

При посадке обязательно нужно позаботиться о качественной дренажной системе, чтобы предотвратить застой воды. Для этого на дно контейнера кладут пласт дренажа, а затем наполняют его специальной грунтовой смесью.

Уход за колоновидными деревьями

Колонновидные деревья нуждаются в регулярном уходе, включающем правильный полив, подкормку, удаление боковых побегов, искусственное опыление при необходимости и защиту от вредителей и болезней.

В первые годы жизни деревья нуждаются в частом поливе, особенно в жаркую погоду. Чтобы сохранять влагу в почве подольше, нужно заложить слой мульчи вокруг дерева.

Также следует выбирать светлые пластиковые горшки для вашего сада. Они будут довольно легкими, что позволит без проблем передвигать деревья в случае необходимости, а светлые цвета будут притягивать меньше тепла.

Что касается подкормки, то она применяется только со второго года жизни дерева и осуществляется в несколько этапов. Весной до начала цветения вносят азотные удобрения, чтобы поддержать активный рост растения. Летом применяют калийно-фосфорные подкормки, помогающие формированию плодов. Осенью необходимо вносить калийные удобрения для подготовки дерева к зимнему периоду покоя.

Особенности плодоношения и обрезка

Колонновидные деревья имеют уникальную особенность плодоношения. Они образуют короткие плодовые веточки, растущие прямо от ствола. Эти ветки живут до 3 лет, после чего стареют и отмирают. Поэтому с течением времени плоды образуются только в верхней части дерева.

Для продолжения плодоношения производят омолаживающую обрезку. Для этого ствол срезают на высоте 50 см, а с развившихся боковых ветвей оставляют сильнейший побег и направляют его вертикально вверх. Оставшиеся ветки необходимо удалить.

Зимовка

Если вы планируете оставить сад зимовать на балконе, необходимо учитывать температурный режим. Колонновидные деревья могут зимовать при температуре не ниже +10 градусов.

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