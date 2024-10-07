Как сделать макияж незаметным: вирусный лайфхак захватил сеть
Каким бы удачным ни был ваш ежедневный макияж, вы, вероятно, не раз задумывались, как придать ему более естественный вид. Мало кому хочется, чтобы использованные продукты были заметны на дневном свете.
И в соцсетях появился лайфхак, помогающий сделать мейкап значительно менее заметным. Его продемонстрировала в своем TikTok бьюти-блогерка Тори Лос, известная как @skincarewithtori.
Девушка рассказала подписчикам, что подсмотрела этот лайфхак у некоего визажиста. "Однажды я услышала, как визажист сказал, что отсутствие макияжа на носу обманывает мозг людей, заставляя их думать, что на вас не так много косметики. Теперь я всегда вытираю нос перед тем, как выйти из дома", - написала она на видео, где протирает нос полотенцем.
А в подписи Тори добавила: "Я действительно думаю, что это работает". Кстати, блогерка специализируется именно на советах по уходу за кожей и учит своих подписчиков, как действовать, чтобы выглядеть прекрасно даже без косметики.
И объяснить лайфхак, которым она поделилась можно даже с точки зрения логики. Нос является наиболее заметной частью лица и привлекает действительно много внимания. Если оставить его "голым", мозг смотрящего на ваше лицо действительно будет принимать его в целом, как не так плотно накрашенное.
Но при этом нужно иметь в виду, что тональные продукты, которыми вы пользуетесь, должны строго соответствовать цвету кожи, а сама кожа иметь безупречный цвет. Если оттенки хотя бы минимально отличаются, например, если вы придали лицу более загорелый вид с помощью косметики, "голый" нос будет казаться цветным пятном на лице. Такая же проблема может возникнуть у тех, кто использует макияж, чтобы скорректировать недостатки цвета лица – скрыть красноту, сосуды или пигментные пятна.
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