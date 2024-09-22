Как сделать макияж всего одним продуктом: гениальный лайфхак

Иногда утром так не хочется тратить время и силы на макияж. А хочется просто быстро провести пару неаккуратных линий и получить потрясающий результат.

Вы будете удивлены, но это вполне возможно. То, как можно сделать макияж всего лица одним продуктом еще и без тщательной прорисовки нюансов, а при помощи очень хаотичных штрихов, рассказала своим подписчикам бьютиблогерка Рума Сарин.

Она решила испытать на себе лайфхак, который стал вирусным в соцсетях. Женщины делали себе мейкап буквально одной рукой и справлялись с ним в считанные минуты. Все что вам понадобится для такого эксперимента, это коричневый карандаш для губ подходящего вам оттенка.

Начните с очищения и увлажнения кожи. Пусть продукт для макияжа у вас всего один, ложиться он должен на хорошо подготовленный фон.

Далее нарисуйте вьющуюся линию на лбу у линии роста волос и еще две такие же на выступах скул. Затем сделайте несколько штрихов над складкой век ближе к наружному краю глаз, проведите по одному вертикальному штриху на боках переносицы и нарисуйте кружочек на кончике носа. Напоследок обведите карандашом контур губ. Вид после этого у вас будет, мягко говоря, специфический. Но это только половина работы.

Далее начинайте растушевывать эти линии. Вы можете воспользоваться любым удобным инструментом – кисточкой, спонжем или даже просто пальцами. Главное – тщательно растушевать все, чтобы получить одновременно щадящий контуринг, легкий макияж глаз и подводку губ, при этом не оставив четких переходов цвета. Совершенно гармоничный и полноценный ежедневный макияж готов.

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