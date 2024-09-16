Прямые брови возвращаются в моду и подходят практически всем: в чем секрет

Брови – это акцент, который может полностью изменить общий образ. Каждое десятилетие приносит свою моду: от ультратонких высоких дуг в 1920-х до густых и пушистых бровей 80-х – разные эпохи отражают собственные идеалы красоты.

Визажисты подчеркивают, что новый тренд активно набирает обороты. Густая прямая линия бровей с минимальным изгибом подчеркнет натуральную красоту и придаст лицу аристократическую изысканность.

Тренд на прямые брови

Прямые брови имеют плоскую горизонтальную форму с небольшим изгибом или без него, создавая мягкий, естественный вид, повторяющий линию надбровной кости. Визажистка Эшли Гомила отметила, что это более выразительный образ, прямо контрастирующий с изогнутыми густыми бровями.

Тенденция к прямым бровям начала развиваться в Южной Корее.

"Благодаря TikTok и другим социальным сетям состоялся массовый интерес к корейской косметике и модным тенденциям, поэтому и прямые брови стали более популярны", – добавила визажистка Эмбер Кернс.

Роузи Хантингтон-Уайтли, Доджа Кэт, Кендалл Дженнер, Карди Би, Натали Портман и Зои Кравиц – это неполный список знаменитостей, перешедших на прямые брови.

По сравнению с другими тенденциями по бровям на протяжении многих лет, в том числе с ультратолстыми бровями, которые были чрезвычайно популярны в 2010-х годах, прямые брови считаются более естественными и актуальными.

Эксперты говорят, что прямые брови зрительно омолаживают лицо и создают эффект лифтинга.

После создания правильной формы, следует еще больше очертить брови с помощью палетки или карандаша. С этого момента ключевой частью макияжа является поднятие волосков вверх.

Визажисты используют технику формирования бровей, которая включает определение ориентиров – чтобы "наметить", где брови должны начинаться и где заканчиваться, а также где должны идти дуги. Как нарисовать идеально симметричные брови – читайте в материале.

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