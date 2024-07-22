Как сделать профессиональный контуринг 'точечным методом': нужно минимум косметики

Контуринг стал революционной и незаменимой техникой в мире макияжа, позволяющей моделировать лицо. Но многие женщины избегают ее использования из-за того, что сомневаются в своих силах.

Однако не стоит ограничивать себя, ведь существует невероятно простой и эффективный метод нанесения контуринга. О нем рассказала бьюти блоггерка Хлоя Морелло.

Контуринг – это техника нанесения макияжа, помогающая выделить или затемнить определенные зоны для достижения желаемой формы. Он позволяет визуально изменять контуры лица, делая его более выразительным, тонким или симметричным.

Для повседневного использования многие женщины ищут простые способы нанесения макияжа, не требующие большого количества косметики и времени. Здесь на помощь приходит точечный метод, который становится все более популярным благодаря своей простоте и эффективности.

Точечный метод контуринга

Точечный способ контуринга заключается в нанесении контурных товаров в виде маленьких точек на ключевые точки лица. В отличие от традиционных линий и полос, этот метод позволяет добиться более естественного вида. Основное его преимущество – минимальное количество используемой косметики.

Блогерка рекомендует использовать кремовые продукты, ведь их легко растушевывать и смешивать между собой.

Сначала Морелло нанесла точки консилером, бронзером и румянами по всему лицу. Затем, поскольку иногда кремовые текстуры быстро схватываются, она сбрызнула покрытие спреем для закрепления, чтобы увлажнить его и облегчить процесс растушевки.

В конце концов инфлюэнсерка стала растушевывать продукты кисточкой, начиная с самых светлых цветов, завершая темными. Однако блоггерка отмечает, что в конце концов вся косметика должна создать цельный слой покрытия, поэтому нужно соединять контуры между собой. Благодаря этому ваш макияж будет выглядеть очень естественным и легким.

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