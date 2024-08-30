Как сделать уборку любимым занятием: действенные трюки

Уборка – это не очень приятное и рутинное дело. Однако, к сожалению, каждый человек должен ею заниматься, чтобы поддерживать дома уют и чистоту.

Поскольку избежать уборки полностью не удастся, следует сделать этот процесс более эффективным и приятным. Об этом подробнее рассказал House Digest.

Люди не любят уборку, потому что она занимает много времени и энергии. Однако на самом деле можно справиться с беспорядком достаточно быстро, если правильно организовать и оптимизировать свою работу.

Установите таймер для повышения производительности

Одним из самых эффективных способов организовать процесс уборки является использование таймера. Установление конкретного времени для выполнения каждой задачи помогает сосредоточиться на работе и избежать отвлечения.

Это может стать даже веселой игрой, особенно если привлечь детей, которые будут пытаться выполнить задание до истечения времени.

Используйте посудомоечную машину не только для посуды

Посудомоечная машина может очистить не только посуду, но и аксессуары для ванной комнаты, игрушки, полочки холодильника, принадлежности для домашних животных и даже спортивное оборудование. Но сначала убедитесь, что материалы, из которых сделаны те или иные вещи, можно мыть в посудомоечной машине. Таким образом вы сэкономите много времени.

Максимально используйте время ожидания

Пока кофемашина заваривает кофе или микроволновка подогревает пищу не стойте просто так. Вытирайте столешницы, мойте посуду и т.д. Эти маленькие задачи не заставят вас устать, но сэкономят ваше время. Кроме того, вы удивитесь насколько много всего можно сделать всего за пару минут.

Используйте мусорники и контейнеры во время уборки

Во время уборки часто бывает, что вещи находятся не на своих местах. Поэтому приходится тратить много времени на их перенос из одной комнаты в другую. Чтобы избежать этого, настройте систему урн и контейнеров для каждой комнаты. Это позволит быстро сортировать вещи и избежать лишней ходьбы.

Приобретите меламиновую губку

Меламиновая губка – это универсальный инструмент, который поможет быстро удалить пятна почти с любых поверхностей. Она отлично подходит для очищения маркеров со стен, потертостей на полу и других схожих загрязнений.

Используйте вакуумные насадки

Использование правильных насадок на пылесосе может значительно сократить время уборки. К примеру, насадка-щетка идеально подходит для удаления шерсти домашних животных с обивки, а узкая насадка позволяет добраться до труднодоступных мест. Используйте эти инструменты для быстрого выполнения всех задач по уборке.

Стирайте белье индивидуально

Вместо того, чтобы стирать все белье вместе и тратить много усилий и ресурсов на сортировку, попробуйте стирать одежду каждого члена семьи по отдельности. Для этого просто нужно приобрести дополнительные корзины для белья. Это значительно сократит время, потраченное на стирку, и позволит быстро вернуть вещи на свои места.

Робот-пылесос

Робот-пылесос – это отличный инструмент, позволяющий автоматизировать процесс уборки. Он может самостоятельно пылесосить пол, освобождая человека от этой обязательной, но рутинной задачи. С его помощью вы сможете сэкономить больше времени для других дел или просто отдохнуть.

Пароочиститель

Еще один отличный помощник во время уборки – это пароочиститель. Он использует тепло и влагу для удаления грязи, пятен и бактерий. С его помощью можно быстро и эффективно очищать даже самые грязные поверхности в труднодоступных местах.

Валик для ворса

Липкий валик для ворса можно использовать не только для удаления шерсти домашних животных с одежды. Например, он отлично справляется с удалением пыли с абажуров, сбором крошек с мебели и даже сбором рассыпанных мелких предметов, таких как крупа, блестки или бисер.

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