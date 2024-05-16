Как сэкономить деньги и при этом сохранить окружающую среду: элементарные советы для дома

Уход за домом может быть достаточно неэкологичным – в быту мы используем немало пластика, пользуемся большим количеством бытовой химии и часто применяем быстрые решения. И в результате не только наносим вред планете, но и напрасно тратим свои же деньги.

Между тем некоторые простые полезные привычки способны помочь вам сразу с обеими задачами – перейти на более экологичное и экономичное домашнее хозяйство. OBOZ.UA собрал пять советов, которыми вы можете воспользоваться прямо сейчас.

Выбирайте твердые продукты для дома

Один из самых простых способов сократить потребление пластика, а также сэкономить деньги – это эффективно использовать чистящие средства. И с этим могут помочь твердые продукты. Самый простой пример – это мыло. Брусок весом 100 граммов прослужит вам заметно дольше, чем аналогичная упаковка жидкого мыла.

То же самое касается и любых других продуктов. Если у вас есть возможность приобрести твердый аналог, отдавайте предпочтение именно ему. Кроме того, что такие продуты обеспечивают более экономный расход, на них также требуется меньше упаковочного материала.

Покупайте большие упаковки

Это правило не следует объяснять членам больших семей – они хорошо знакомы со всеми преимуществами оптовых закупок. В долгосрочной перспективе приобретение больших наборов различных нужных в хозяйстве вещей позволяет существенно сэкономить. Просто пересчитайте стоимость единицы товара в такой упаковке и вы увидите, что она предлагает самую низкую цену из возможных. А еще это, опять же, помогает сократить использование упаковочного пластика. Проще всего перейти на оптовое приобретение вещей долгого хранения – бумажных изделий, чистящих средств, некоторых продуктов питания, корма для животных и т.д.

Используйте контейнеры повторно

Некоторые крупные порции продуктов продаются в пластиковых контейнерах с крышками. Обычно мы выбрасываем их сразу, как съедим весь продукт. Но на самом деле такой контейнер можно использовать повторно. Сложить в нем готовые блюда в холодильник, взять с собой какую-нибудь еду в дорогу, дать кому-то гостинец домой и т.д. Такое использование упаковки будет более рациональным, чем приобретение готовой пластиковой посуды.

Сократите использование одноразовых предметов

Использовать пищевую плёнку на кухне очень удобно, но это создает большое количество пластикового мусора. Знали ли вы, что ее можно заменить многразовой восковой бумагой? А то и бумажными полотенцами, которые легко поддаются переработке. В свою очередь, с задачей бумажных полотенец убирать влагу на кухне полностью справляются полотенца текстильные и многоразовые тряпки, которые можно стирать и дезинфицировать. Практически любой одноразовый предмет в хозяйстве можно заменить более экологичным аналогом многоразового использования. И стоит это сделать, потому что это еще и экономнее.

Покупайте сменные блоки

Сейчас многие производители начали предлагать запасные части ко многим своим продуктам. Так вы можете купить пакет с чистящей жидкостью и не брать каждый раз новую бутылку с распылителем к нему, а просто перелить содержимое в ту, что у вас уже есть. Плюс таких рефилов в том, что упаковку для них как правило изготовляют из подлежащего переработке пластика. Просто сдайте такую упаковку в пункт сбора отходов.

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