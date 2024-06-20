Как сказать на украинском 'сопоставить': только не 'співставляти '

На украинский язык очень сильно повлиял русский, который даже не является его источником. Так случилось, что годы зависимости, подавления и запретов не смогли пройти бесследно.

Однако сегодня, к счастью, все больше людей переходят на украинский и искореняют из речи русизмы. Чтобы ускорить этот процесс, telegram-канал Correctarium рассказал, как правильно перевести слово "сопоставить".

Подавляющее большинство украинцев знают русский язык и раньше часто использовали его не только в повседневной речи, но и на работе, в социальных сетях и т.д. Поэтому и литературный украинский претерпел определенные изменения, в результате чего появился суржик.

Иногда смешанный говор распознать довольно легко, ведь он звучит необычно. Но некоторые языковые покручи настолько хорошо замаскировались, что если вы не настоящий языковед, то вряд ли заметите ошибку. Именно таковым и есть слово "сопоставить".

Как перевести русское слово "сопоставить" на украинский

Не редко украинцы могут сказать что-то вроде "співставити факти", "співставити переваги та недоліки" и тому подобное. Однако это все не отвечает украинским языковым нормам.

Слово "сопоставить" имеет два украинских соответствия, а именно "зіставити" и "порівняти". А производные от русского слова следует переводить следующим образом:

Сопоставимость – порівнянність, зіставність;

Сопоставимый – порівнянний, зіставний;

Сопоставительный – порівняльний;

Сопоставление – зіставляння, порівнювання; зіставлення, порівня́ння;

Сопоставленный – зіставлений, порівняний;

Сопоставляющий – зіставляльний, порівнювальний.

Примеры

Треба зіставити обидва факти, а потім ухвалювати рішення;

Ми маємо змогу порівняти опубліковані дані з власними спостереженнями;

Варто зіставити всі причини та наслідки;

Потрібно порівняти інформацію з різних джерел.

Правильное использование слов важно для сохранения чистоты и богатства украинского языка. Избегая кальки и используя уместные украинские синонимы, мы содействуем развитию нашего родного языка и искореняем неосведомленность.

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