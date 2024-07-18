Как сказать по-украински 'катиться кубарем': все варианты

Фразеологизмы – особые обороты речи, которые сформировались на основе исторических, культурных, фольклорных и диалектных особенностей региона. Постоянные выражения не следует переводить дословно.

Каждый язык имеет свои особенности, поэтому важно искать лексические соответствия. OBOZ.UA рассказывает, как сказать по-украински "катиться кубарем".

Есть несколько вариантов, как можно перевести фразеологизм "катиться кубарем" на украинский:

котитися клубком;

летіти (полетіти) сторч;

летіти сторчака;

полетіти сторчма;

ловити сторчаки;

летіти вистрибом;

сторчака дати;

летіти стрімголов.

Всё зависит от контекста перевода.

К примеру:

Остап зіскочив з потяга і стрімголов полетів назад у станицю.

Запаливши смолоскипи, подорожні збиралися вертатися до наметів, коли на дорогу з гори клубком викотився чорний пес.

Гість оступився і полетів сторчма зі сходинок.

Мишко гасав на горищі та й сторчаки зловив.

Вона нічого не бачила, аж поки їй щось зненацька не потрапило під ноги, й дівчина стрімголов не полетіла на землю.

Гурт кухарчуків вистрибом летів з пагорба, випередивши загін артилеристів.

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