Как сказать по-украински "катиться кубарем": все варианты
Фразеологизмы – особые обороты речи, которые сформировались на основе исторических, культурных, фольклорных и диалектных особенностей региона. Постоянные выражения не следует переводить дословно.
Каждый язык имеет свои особенности, поэтому важно искать лексические соответствия. OBOZ.UA рассказывает, как сказать по-украински "катиться кубарем".
Есть несколько вариантов, как можно перевести фразеологизм "катиться кубарем" на украинский:
- котитися клубком;
- летіти (полетіти) сторч;
- летіти сторчака;
- полетіти сторчма;
- ловити сторчаки;
- летіти вистрибом;
- сторчака дати;
- летіти стрімголов.
Всё зависит от контекста перевода.
К примеру:
Остап зіскочив з потяга і стрімголов полетів назад у станицю.
Запаливши смолоскипи, подорожні збиралися вертатися до наметів, коли на дорогу з гори клубком викотився чорний пес.
Гість оступився і полетів сторчма зі сходинок.
Мишко гасав на горищі та й сторчаки зловив.
Вона нічого не бачила, аж поки їй щось зненацька не потрапило під ноги, й дівчина стрімголов не полетіла на землю.
Гурт кухарчуків вистрибом летів з пагорба, випередивши загін артилеристів.
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