Как сказать 'с прошлого года' на украинском: высказывание заменит всего одно слово

С переводом определенных словосочетаний с русского на украинский язык следует быть осмотрительными. Дословный перевод может привести к образованию кальки.

Например, фразу "с прошлого года" не стоит интерпретировать дословно. OBOZ.UA рассказывает, какой правильный и благозвучный ответчик.

В украинском языке есть замечательный аналог фразе "с прошлого года", который, к сожалению, редко употребляют. Некоторые языковеды говорят, что это литературное и даже устаревшее слово. Речь идет о наречии "відторік" – именно им в украинском языке издавна обозначали промежуток времени с прошлого года.

Например:

Відторік Матвій зумів накопичити добрий капітал та думав, де б побудувати цукровий завод.

Бабуся відторік не бачила онуків.

Марія відторік дуже змінилася – і Степан не міг відвести від неї очей.

В украинском языке есть определенные особенности для обозначения временных промежутков. Час следует употреблять в женском роде порядкового числительного.

Например, следует говорить не "п’ять годин", а "п’ята година". А в случаях, когда есть необходимость уточнить время до минут, их указывают количественным числительным: "восьма година сорок хвилин" или "восьма сорок".

Калькой будет и употребление словосочетания "часовий відрізок". Следует говорить "відтинок" или "проміжок". "Відтинок" – часть чего-либо, измеряемого в пространстве или времени.

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