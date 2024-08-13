Как спасти домашние растения от жары, пока вы в отпуске: лайфхаки для каждого

Лето-2024 оказалось аномально жарким и, согласно прогнозам синоптиков, жара еще даст о себе знать. Не всегда есть возможность регулярно поливать грядки, однако важно позаботиться о растениях даже в сезон отпусков.

Уход за приусадебным участком требует много времени за усилий. Эксперт по садоводству Джошуа Хьюстон раскрыл наиболее эффективные способы обеспечить полив растений в ваше отсутствие.

Способ 1

Возьмите пластиковую бутылку и проделайте небольшие отверстия по всей нижней трети.

Затем у корней растения выкопайте ямку для размещения бутылки.

Наполните бутылку и поместите ее в выкопанную яму, прежде чем закрепить ее землей.

Вода будет выделяться медленно, что даст растениям влагу на несколько дней. Это также отличный способ повторно использовать пластиковые бутылки.

Способ 2

Для комнатных растений эксперт рекомендует использовать ванну.

Наполните ванну примерно 1-2 см воды, прежде чем поместить в нее растения.

Убедитесь, что горшки с растениями имеют отверстия на дне, чтобы вода могла достигать их. Если ванная не получает солнечного света, кухонная раковина может быть лучшим вариантом.

Вы также можете поставить растения на полотенце во избежание повреждения поверхностей.

Способ 3

Если вы живете в частном доме, переместите некоторые растения на улицу. Это может показаться очевидным, но вы будете удивлены количеством людей, которые во время спешки просто забывают, что они могут перенести горшки с комнатными растениями на улицу.

Способ 4

Набор автоматического полива позволяет проложить капельницы и трубы вокруг вашего сада для распределения воды.

Это можно сделать, оставив кран чуть-чуть открытым или установив таймер, который время от времени выпускает воду.

Это лучший и самый эффективный способ обеспечить полив ваших растений в ваше отсутствие.

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