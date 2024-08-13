Как спасти домашние растения от жары, пока вы в отпуске: лайфхаки для каждого
Лето-2024 оказалось аномально жарким и, согласно прогнозам синоптиков, жара еще даст о себе знать. Не всегда есть возможность регулярно поливать грядки, однако важно позаботиться о растениях даже в сезон отпусков.
Уход за приусадебным участком требует много времени за усилий. Эксперт по садоводству Джошуа Хьюстон раскрыл наиболее эффективные способы обеспечить полив растений в ваше отсутствие.
Способ 1
- Возьмите пластиковую бутылку и проделайте небольшие отверстия по всей нижней трети.
- Затем у корней растения выкопайте ямку для размещения бутылки.
- Наполните бутылку и поместите ее в выкопанную яму, прежде чем закрепить ее землей.
- Вода будет выделяться медленно, что даст растениям влагу на несколько дней. Это также отличный способ повторно использовать пластиковые бутылки.
Способ 2
- Для комнатных растений эксперт рекомендует использовать ванну.
- Наполните ванну примерно 1-2 см воды, прежде чем поместить в нее растения.
- Убедитесь, что горшки с растениями имеют отверстия на дне, чтобы вода могла достигать их. Если ванная не получает солнечного света, кухонная раковина может быть лучшим вариантом.
- Вы также можете поставить растения на полотенце во избежание повреждения поверхностей.
Способ 3
Если вы живете в частном доме, переместите некоторые растения на улицу. Это может показаться очевидным, но вы будете удивлены количеством людей, которые во время спешки просто забывают, что они могут перенести горшки с комнатными растениями на улицу.
Способ 4
- Набор автоматического полива позволяет проложить капельницы и трубы вокруг вашего сада для распределения воды.
- Это можно сделать, оставив кран чуть-чуть открытым или установив таймер, который время от времени выпускает воду.
- Это лучший и самый эффективный способ обеспечить полив ваших растений в ваше отсутствие.
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