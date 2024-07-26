Как вырастить цветы в тюках соломы, если нет почвы: интересный способ

Опытные садоводы знают, что обустроить приусадебный участок и создать привлекательный авторский ландшафтный дизайн можно даже при наличии минимума условий. Например, если вы хотите обустроить грядку или клумбу, но у вас нет ресурсов для ее создания, вы можете достичь того же эффекта, выращивая растения в тюках соломы.

Это также отличный вариант, если на приусадебном участке бедная почва. Эксперты говорят, что соломенные тюки можно использовать для выращивания цветов и овощей экономным способом.

Этап 1: подготовка

Не следует использовать сено, содержащее семена, чтобы снизить риск прорастания сорняков. Также обратите внимание, что солома или сено не должны быть обработаны пестицидами, которые могут угнетать растения или вообще препятствовать их росту.

Кондиционирование тюка займет около двух недель – это процесс, который превращает его в влажную, плодородную грядку.

Выберите место, обеспечивающее надлежащее освещение. Вы можете поместить тюк на любую ровную поверхность – бетон, гравий, деревянные поддоны или даже траву. Но имейте в виду, что после того, как тюк станет мокрым, он существенно утяжелится и его будет тяжело двигать.

Установите тюк срезанным (колющим) концом вверх, а затем начните процесс кондиционирования.

Медленно и равномерно вливайте воду, пока она не начнет вытекать из нижней части тюка.

На 4-10 день после начала регулярного полива посыпьте верхнюю часть тюка третью стакана удобрений для газона без гербицидов, содержащим по меньшей мере 20% азота. Полейте тюк, чтобы растворить и распределить удобрение.

Поскольку азот работает над разложением и превращением соломы в богатую питательными веществами среду для растений, центр тюка нагреется, подобно компостной насыпи, а затем начнет охлаждаться.

Высаживать семена или рассаду будет безопасно, когда температура опустится ниже 37 °C.

Этап 2: посадка и выращивание

Вырежьте отверстия в верхней части тюка и посадите рассаду, заполнив каждую маленькую ямку вокруг них компостом или горшечной смесью. Сделайте отверстия или прорези, соблюдая рекомендации по глубине посадки определенного вида семян.

Продолжайте поливать каждый день, чтобы обеспечить постоянную влажность центра тюка и области вокруг каждого растения.

Используйте удобрения в течение вегетационного периода. Хотя многие цветы и овощи хорошо растут в соломенных тюках, следует избегать тех, которые имеют неглубокие корни и тяжелую ботву.

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