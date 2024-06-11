Как спасти картофель от фитофторы: упущение может оставить без урожая

Фитофтора может не только резко снизить плодородие, но и полностью уничтожить урожай картофеля. Эту болезнь можно заметить сразу: на нижних листьях появляются бурые пятна, постепенно переходящие и на верхние листья, стебли и клубни. Картофель становится синевато-серым, скользким и мягким.

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Больные клубни

Главный источник заражения фитофторой – больные клубни, поэтому для защиты урожая нужно тщательно отбраковать посадочный материал, пораженный грибком. Нужно не просто сложить поврежденные клубни в ящик, а полностью их ликвидировать – зарыть в землю или даже сжечь. Ученые доказали, что споры могут разноситься ветром на расстояние более 5 км.

Распределение сортов картофеля

Нужно правильно распределить сорта картофеля. Например, позднеспелые сорта нельзя сажать совместно с ранними или среднеспелыми – последние поражаются фитофторозом раньше. Если есть возможность посадку картофеля лучше ежегодно переносить на новое место.

Специалисты говорят, что более высокий уровень устойчивости к фитофторозу имеют следующие сорта картофеля: "заграва", "водограй", "світанок київський", "ольвія", "обрій".

Обработка перед посадкой

Огородники часто возделывают клубни специальными препаратами перед посадкой. Агротехники рекомендуют проводить профилактику за один-два дня до посадки биопрепаратом "агат-25К" (3 г на 250 мл воды) или иммуноцитофитом (0,4 г на 150 миллилитров). Раствора будет достаточно для обработки 20 кг посадочного картофеля от фитофтороза.

Обработка картофеля на этапе роста

Выбирая препарат для обработки картофеля от фитофторы на этапе роста, следует обязательно учесть процесс вегетации. При появлении первых листьев картофель следует обработать дважды, выдерживая интервал 1,5 недели. Пригодятся фунгицидные препараты от фитофторы: арцедил (50 г на 10 л воды), ридомил МЦ (25 г на 10 л) и осксихом (20 г на 10 л).

После цветения требуются препараты контактного действия: дитамин М-45 (20 г на 10 л воды), хлорокись меди (40 г на 10 л), купроксат (25 г на 10 л). Можно производить 3-4 обработки за сезон с интервалом в одну неделю.

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