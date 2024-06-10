Какие овощи следует посадить на огороде в июне: урожай будет до самой осени

Июнь – насыщенное время для огородников. Пора пропалывать сорняки, окучивать картофель, позаботиться о качественных подкормках. В начале лета можно высаживать культуры, которые будут давать урожай до осени.

Важно обеспечить растениям оптимальный полив и мульчировать грядки, защищая корневую систему от палящего солнца. Лучшей мульчей будет органика – сосновая кора, скошенная трава и т.д. Какие овощи следует посадить на огороде в июне – читайте в материале OBOZ.UA.

Спаржевая фасоль

В начале лета высаживают ранние сорта спаржевой фасоли. Созреют они примерно через 60 дней, однако употреблять стручки можно и до полного созревания. Уже спустя 10 дней после завязи бобов стручки становятся сочными и нежными по вкусу. Бобовые насыщают почву азотом.

Морковь

В июне можно высадить позднеспелые сорта моркови, которые подойдут для хранения в зимний период. Созреют они в конце сентября или начале октября. Поздние культуры не страдают от атак морковных мух, особенно если по соседству растет лук.

Дайкон

Другое название дайкона – японская редька. Это культура с большим корнеплодом, обладающая нежным и сочным вкусом. Дайкон зреет в среднем 60-100 дней, а среднеспелые и поздние сорта лучше высаживать во второй половине июня или начале июля.

Капуста

В начале лета опытные огородники советуют сажать ранние сорта капусты белокочанной. Эта культура имеет короткий срок созревания, а для продолжительного зимнего хранения она не подойдет. Капуста любит влагу, поэтому ее следует поливать в расчете на 2 л воды на одно растение. Следует также регулярно пропалывать и разрыхлять землю не только у корней, но и между рядами – это будет способствовать лучшему проникновению воздуха в корневую систему.

Пекинская капуста

Если вы хотите вырастить пекинскую капусту для хранения и употребления осенью – высаживать ее на грядки следует в июне и начале июля. Растению требуется много свободного места. Специалисты говорят, что расстояние между посадками должно быть не менее 35-45 см. Поливать и пропалывать почву следует регулярно, чтобы лучше проникал кислород в корневую систему. Пекинская капуста не любит заболочение – это сразу приведет к болезням.

Кольраби

Кольраби – это растение с толстым шаровидным стеблем, который видом и вкусом напоминает репу. Сроки созревания составляют в среднем 65-75 дней. Кольраби можно высаживать в несколько этапов и собирать урожай в течение всего сезона. Эта культура любит солнце, поэтому лучше избегать затененных участков, где часто дуют сквозняки.

Лук

Июнь – идеальный месяц для посадки лука на зелень. Можно будет наслаждаться молодой зеленью и получать витаминный заряд в течение лета. Следует помнить и о правилах добрососедства. Лучше посадить лук у моркови: морковь будет отгонять луковую муху, а лук – защитит его от морковной. Хорошими соседями также будут свекла, огурец, салат.

Огурцы

В начале лета можно сажать и огурцы. Они точно успеют хорошо укорениться и к осени будут радовать щедрым урожаем. Огурцы лучше сажать на грядках, где раньше рос лук, зелень, картофель, шпинат. А после тыкв, арбузов, кабачков, патиссонов, дынь огурцы могут уродить плохо.

Тыквы и кабачки

Это совсем неприхотливые культуры, которым нужна только хорошая освещенность и достаточное количество влаги. Ранние сорта кабачков дадут урожай уже через 30-35 дней. Тыква в среднем имеет срок созревания 110-120 дней, но есть и ранние сорта, которые созревают через 60-80 дней.

Свекла

Ранние сорта свеклы созревают за 80-100 дней. Лучше выбрать солнечные места на грядке позаботиться о качественном регулярном разрыхлении.

Помидоры

Ранние помидоры достигнут за 90-100 дней. Поливать томаты следует под корень, избегая попадания воды на листья. Переувлажнение может привести к грибковым заболеваниям.

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