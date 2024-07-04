Как спасти одежду от повреждения, если в доме появилась моль

Моль является одним из самых нежелательных вредителей в каждом доме. Эти насекомые могут превратить гардероб в кучу дырявых вещей, которые уже нельзя будет носить.

Нет ничего хуже, чем обнаружить, что ваша любимая одежда уничтожена. К счастью, эксперт по уборке в TikTok поделилась довольно необычным трюком по уборке, который поможет избежать этой проблемы.

Если вы обнаружили у себя в шкафу взрослую моль – это небольшие бабочки с размахом крыльев около 1-2 см, или личинок, то следует немедленно принять меры. Также признаками того, что ваша одежда заражена является наличие на ней характерных отверстий.

На самом деле вопреки расхожему мнению, взрослые особи моли не питаются волокнами тканей. Вместо этого они откладывают яйца на вашей одежде, а личинки уже после того, как вылупятся, начинают портить вещи. Поэтому бороться следует не только с бабочками, но и их потомством.

Как избавиться от моли и ее личинок

Как только вы обнаружили признаки моли, нужно достать всю одежду из шкафа, сложить ее в пакет и отправить в морозильную камеру на ночь. Низкие температуры уничтожат яйца и личинки.

После этого постирайте все вещи на деликатном режиме и убедитесь, что на них не осталось остатков насекомых.

В конце процедуры избавления от моли также можно обработать стены шкафа специальным средством с эфирными маслами, которые отпугивают этих насекомых.

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