Как спать, если вы обгорели на солнце: советы от эксперта по сну

С солнцем следует соблюдать осторожность – ожоги могут серьезно повредить кожу. После длительного незащищенного пребывания на солнце в пиковые часы кожа становится красной от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Солнечный ожог и без того болезнен, а неприятные ощущения в разы усиливаются ночью. Хана Пател, эксперт из сна Time4Sleep, рассказала, как спать, если у вас обожжены определенные части тела.

Симптомы солнечных ожогов

Уже через несколько часов после пребывания на солнце появляются первые симптомы ожогов.

Они включают:

жгучую боль;

покраснение кожи;

отеки;

пузырьки на коже;

тошноту;

лихорадку или холод;

повышение температуры.

"Ситуация ухудшается ночью, поскольку обычно проходит 4-6 часов, прежде чем появятся симптомы солнечного ожога", – пояснила доктор Патель.

Неприятные ощущения усугубляются давлением – поврежденная кожа может раздражаться от контакта с постельным бельем.

Эксперты предлагают охладиться под холодным душем, слегка обтереться влажным полотенцем и принять парацетамол, если симптомы включают боль и лихорадку. Что касается ночной одежды, выбирайте свободные пижамы из хлопка или шелка.

Однако самое главное, что вы должны делать (как вечером, так и в течение дня), это увлажнять кожу и пить много воды, чтобы помочь организму восстановиться.

Как спать с солнечными ожогами на ногах

К сожалению, ваши ноги контактируют с кроватью вне зависимости от того, в каком положении вы спите. Однако доктор Патель отметила, что стоит взять дополнительные подушки.

Чтобы облегчить боль и снизить отек на ногах, вам следует немного приподнять конечности с помощью подушки. Убедитесь, что подушки, которые вы используете, не слишком высоки.

Как спать с солнечными ожогами на спине

Здесь все просто – попробуйте несколько дней спать на боку или на животе. Если это не вариант, используйте несколько подушек, чтобы помочь спать в положении на спине.

"Слегка приподнимите голову, сложив две-три подушки, чтобы немного уменьшить давление от лежания на спине", – предлагает Патель.

Как спать с солнечными ожогами на руках и плечах

Большинство людей ложатся на бок, чтобы им было удобно, но ожоги на руках или плечах могут сделать невозможным сон в таком положении. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить дискомфорт.

При солнечных ожогах на руках и плечах старайтесь спать на спине. Опять же, использование подушек может снизить давление.

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