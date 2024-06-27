Как спать, если вы обгорели на солнце: советы от эксперта по сну
С солнцем следует соблюдать осторожность – ожоги могут серьезно повредить кожу. После длительного незащищенного пребывания на солнце в пиковые часы кожа становится красной от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Солнечный ожог и без того болезнен, а неприятные ощущения в разы усиливаются ночью. Хана Пател, эксперт из сна Time4Sleep, рассказала, как спать, если у вас обожжены определенные части тела.
Симптомы солнечных ожогов
Уже через несколько часов после пребывания на солнце появляются первые симптомы ожогов.
Они включают:
- жгучую боль;
- покраснение кожи;
- отеки;
- пузырьки на коже;
- тошноту;
- лихорадку или холод;
- повышение температуры.
"Ситуация ухудшается ночью, поскольку обычно проходит 4-6 часов, прежде чем появятся симптомы солнечного ожога", – пояснила доктор Патель.
Неприятные ощущения усугубляются давлением – поврежденная кожа может раздражаться от контакта с постельным бельем.
Эксперты предлагают охладиться под холодным душем, слегка обтереться влажным полотенцем и принять парацетамол, если симптомы включают боль и лихорадку. Что касается ночной одежды, выбирайте свободные пижамы из хлопка или шелка.
Однако самое главное, что вы должны делать (как вечером, так и в течение дня), это увлажнять кожу и пить много воды, чтобы помочь организму восстановиться.
Как спать с солнечными ожогами на ногах
К сожалению, ваши ноги контактируют с кроватью вне зависимости от того, в каком положении вы спите. Однако доктор Патель отметила, что стоит взять дополнительные подушки.
Чтобы облегчить боль и снизить отек на ногах, вам следует немного приподнять конечности с помощью подушки. Убедитесь, что подушки, которые вы используете, не слишком высоки.
Как спать с солнечными ожогами на спине
Здесь все просто – попробуйте несколько дней спать на боку или на животе. Если это не вариант, используйте несколько подушек, чтобы помочь спать в положении на спине.
"Слегка приподнимите голову, сложив две-три подушки, чтобы немного уменьшить давление от лежания на спине", – предлагает Патель.
Как спать с солнечными ожогами на руках и плечах
Большинство людей ложатся на бок, чтобы им было удобно, но ожоги на руках или плечах могут сделать невозможным сон в таком положении. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы облегчить дискомфорт.
При солнечных ожогах на руках и плечах старайтесь спать на спине. Опять же, использование подушек может снизить давление.
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