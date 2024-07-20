Как стирать одежду вручную: основные советы на период отключения света

Современная жизнь во многом зависит от наличия света. Благодаря упрощающим быт электроустройствам электроэнергия стала неотъемлемой частью нашего ежедневного существования.

Однако в условиях постоянных отключений украинцы вынуждены обходиться без этого удобства. Поэтому Good Housekeeping поделился правилами ручной стирки, чтобы вы меньше зависели от бытовых приборов.

Стирка вручную – это навык, который может пригодиться в любой кризисной ситуации. Несмотря на то, что эта процедура может показаться трудоемкой и устаревшей, она имеет свои преимущества и позволяет сохранить чистоту и аккуратность одежды даже при отсутствии электричества.

Кроме того, ручная стирка предназначена не только для деликатных вещей, это отличный вариант для большинства типов одежды, особенно если у вас недостаточно белья для полной загрузки стиральной машины.

Как стирать одежду вручную

Перед началом стирки тщательно изучите этикетку с указаниями по уходу от производителя и поймите, какая ткань перед вами, шерсть, шелк или другой материал. Затем возьмите свое обычное стиральное средство или средство для деликатных тканей и начните осторожно втирать его в пятна, если они есть.

Наполните раковину или тазик водой, которая будет иметь оптимальную температуру для вашего типа тканей. Например, шерсть, шелк и одежду ярких цветов следует стирать в холодной воде. Добавьте в жидкость стиральное средство и дождитесь его полного растворения. Затем аккуратно положите вещи в раствор и начните его осторожно отжимать.

В конце концов, промойте одежду в чистой воде, выжмите из нее лишнюю влагу и отправляйте сушиться. Нежные изделия, особенно трикотажные, следует положить горизонтально, чтобы они не деформировались во время высыхания.

Как стирать бюстгальтеры и деликатное белье вручную

Эксперты рекомендуют стирать бюстгальтеры и некоторое другое деликатное белье вручную, чтобы оно не потеряло форму.

Сначала наполните раковину или тазик теплой водой, если на этикетке по уходу за бюстгальтером не указана другая температура, и растворите в ней стиральное средство. Осторожно поместите белье в мыльную воду и дайте ему настояться 15 минут. Затем аккуратно вотрите раствор во все уголки и щели и промойте вещи под чистой водой. Выжимайте деликатные ткани и бюстгальтеры осторожно, чтобы не повредить их.

Как стирать свитера вручную

Чтобы определить рекомендованную температуру воды, сначала просмотрите этикетки по уходу за свитером. Для большинства таких изделий подойдут теплая вода и мягкое моющее средство.

Обработайте пятна, если они есть, пятновыводителем, сделайте мыльный раствор, выверните свитер и окуните его в жидкость примерно на 10 мин. Затем наполните раковину или таз холодной чистой водой и прополощите там изделие. В конце концов аккуратно выжмите из свитера как можно больше воды, заверните его в полотенце, чтобы оно забрало остатки влаги, и высушите свитер на воздухе.

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