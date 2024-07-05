Как стирать разные виды обуви: подробная инструкция

Обувь требует тщательного ухода и регулярной стирки. Существует много способов почистить любимую пару кроссовок или ботинок в зависимости от материала, из которого сделана модель.

Регулярная очистка обуви – отличный способ продлить срок службы и минимизировать неприятный запах. Эксперты рассказали, как стирать разные виды обуви.

Начальный этап ухода

Хотя существует много способов очистки, в зависимости от материала обуви, первый шаг всегда одинаков:

удалите грязь и мусор перед началом процесса;

постучите обувью над мусорным баком или на открытом воздухе, чтобы убедиться, что любая налипшая грязь выпала из подошвы;

позаботьтесь о том, чтобы удалить любую другую грязь, прилипшую к внешней части обуви.

Уход за обувью, которую можно стирать в машине

Как правило, кроссовки, кеды, парусиновые ботинки можно стирать в машинке, однако сначала следует проверить инструкции производителя и соблюдать их. Хотя может возникнуть соблазн просто бросить обувь в стиральную машину, лучше предварительно вынуть стельки, любые вставки и шнурки. Поместите все, что вы сняли, а также собственно обувь в сетчатый мешок для стирки. Таким образом, вы можете бросить все в машинку, включив холодный цикл, вместе с другой одеждой, экономя время и воду. Не кладите обувь в сушильную машину. Для дополнительного ухода наполните обувь скомканной бумагой или полиэтиленовыми пакетами, чтобы убедиться, что она держит форму во время высыхания.

Советы для кожаной обуви

Вам понадобится:

средство для мытья посуды;

теплая вода;

зубная щетка или ткань с мягкой щетиной;

кондиционер для кожи;

чистая сухая тряпка или полотенце.

Шаг 1. В чашку теплой воды добавьте несколько капель моющего средства и перемешайте до образования пены.

Шаг 2. Используя щетку с мягкой щетиной или ткань, протрите кожу небольшими кругами по часовой стрелке по всей поверхности, пока не будет удалена вся поверхностная грязь.

Шаг 3. Используйте вторую сухую тряпку или полотенце, чтобы максимально высушить кожу, а затем оставьте обувь высохнуть на открытом воздухе. Никогда не кладите кожаную обувь в сушильную машину, поскольку сильное влияние тепла приведет к деформации кожи и окончательному изменению формы обуви. На этом этапе, если у вас есть кондиционер для кожи, вы можете осторожно нанести его на поверхность.

Советы для белой обуви

Снимите шнурки с ботинок и замочите их в растворе из 1 стакана теплой воды и 1 столовой ложки отбеливателя.

Смочите щетку с мягкой щетиной перекисью водорода и небольшими круговыми движениями удалите пятна с обуви. Этот способ особенно эффективен для белых парусиновых кроссовок.

Для очистки подошвы можно также использовать перекись водорода и средство для мытья посуды. Как и в случае с кроссовками, вы можете наполнить обувь, чтобы она сохранила форму.

Советы для замшевой обуви

Замшевую обувь можно почистить дома, но это рискованный процесс. Избыток пятновыводителя может вызвать необратимые следы, а излишняя влага портит замшу. Лучше всего выбрать профессиональную чистку. Однако если вы все-таки решили очистить замшу дома, специалисты советуют попробовать действенный метод.

Вам понадобится:

щетка с мягкой щетиной:

щетка для замши:

средство для чистки замши;

замшевый гидроизолятор.

Для удаления пятен, как новых, так и старых, лучше приобрести чистящее средство, предназначенное специально для замши. Следуйте инструкциям на бутылке очистителя.

После удаления пятен используйте щетку для замши, чтобы очистить ее в направлении ворса. Не чистите замшу круговыми движениями – это приведет к нарушению целостности материала.

Если у вас замшевый протектор или водонепроницаемое средство, нанесите его на обувь на последнем этапе очистки. Влага является врагом замши, поэтому дополнительный уровень защиты поможет любимой паре обуви прослужить еще дольше.

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