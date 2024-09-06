Как убрать неприятный запах от ведра для мусора: лайфхак

Если вы когда-нибудь заходили на кухню и чувствовали очень неприятный запах от мусорного ведра, вы не одиноки. И не всегда избавиться от вони удается, даже тщательно помыв мусорник

Причиной этого запаха являются органические отходы, в которых активно размножаются бактерии. Однако существует один простой трюк, который может помочь полностью убрать все признаки проблемы. OBOZ.UA рассказывает о нем.

Конечно, следует начать с того, что выбросить мусор, помыть ведро хорошим жидким чистящим средством и дать ему просохнуть. Так вы уберете даже следы жидкости, которая может провоцировать появление запаха.

Выбирайте средства с антибактериальным действием. Они не только очистят ваше ведро, но и помогут сдержать рост микроорганизмов, которые являются причиной появления запаха.

После того как ведро полностью высохнет, переходите к этапу ароматизации. Возьмите несколько ватных шариков и смочите их эфирным маслом по своему вкусу. Это может быть чайное дерево или эвкалипт, обладающие антибактериальными свойствами, успокаивающая лаванда или аппетитная корица – выбор за вами. Затем поместите эти шарики на дно ведра и вложите в него пакет. Масло постепенно будет отдавать свой аромат и не даст развиться неприятному запаху от мусорного ведра.

Еще один способ, это положить на дно ведра салфетку, смоченную антибактериальным средством. Оно не даст приятного аромата, но зато будет бороться с развитием бактерий на дне мусорного ведра.

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