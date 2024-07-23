Как убрать в ванной за одну минуту: лайфхак от профи

Ванная комната может стать настоящим рассадником плесени. В темных и влажных условиях с недостаточной циркуляцией воздуха грибковые споры размножаются особенно быстро.

Эксперты рассказали, как можно очистить ванную комнату всего за 60 секунд. Речь не о конкретных средствах или растворах для мытья, а именно о методе уборки.

Уборка ванной комнаты требует много усилий. Профессиональная уборщица Кендра Хеннеси поделилась несколькими лучшими советами, которые помогут значительно упростить процесс. Этот метод предполагает переосмысление уборки ванной как серии небольших задач, а не как одной большой работы – и это может занять всего 60 секунд.

Одним из примеров ее метода является вытирание раковины каждый раз после чистки зубов.

"Это занимает у меня буквально меньше минуты, и тогда мне не придется раз в неделю или раз в две недели беспокоиться о том, чтобы удалять всю зубную пасту, грязь и волосы, которые попадают в ливень", – отметила специалист.

Стекло душевой кабины следует вытереть сразу после того, как вы приняли душ – опять же это займет около 60 секунд. Регулярная очистка предотвращает попадание неприятного мыльного налета и следов от воды на стекло, снижает риск появления известкового налета и грибковых спор.

Вытереть пыль с полочек можно вечером, когда смываете макияж перед сном. Эти небольшие задачи сокращают часы времени на уборку в течение недели.

Выполняя небольшие одноминутные действия, можно предотвратить накопление грязи и микробов на поверхностях. Вам не придется тратить весь выходной день на уборку, если вы правильно спланируете свое время.

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