Как ухаживать за бонсаем: простые советы для новичков

Выращивание миниатюрных деревьев бонсай является древним японским искусством, овладеть которым может действительно опытный любитель комнатных растений. Кроме развитых навыков понадобятся также немалая внимательность и терпение.

Однако специалисты по выращиванию бонсай убеждают, что правильно собранная информация делает это искусство доступным каждому желающему. OBOZ.UA собрал их советы. Они подойдут тем, кто приобрел подросшее деревце и хочет ухаживать за ним без ошибок.

Внесение удобрений

Бонсай достаточно чувствительны к избытку питательным веществам в почве. В частности, из-за того, что живут в ограниченном пространстве горшка. Большое количество микроэлементов может также привести к росту плесени на поверхности земли в нем.

Вносить удобрения в горшок с бонсай нужно в течение всего вегетационного периода, то есть с ранней весны до середины осени. Помимо обычных азота, фосфора и калия, подпитка для миниатюрного дерева должна снабжать его и другими микроэлементами, такими как железо, медь, марганец, бор, цинк и молибден. Для комнатного бонсая оптимально использовать специальные жидкие смеси, которые вносятся вместе с поливом.

Размещение

Миниатюрное дерево всегда очень требовательно к месту, в котором растет. Слишком долгое пребывание под прямыми солнечными лучами может уничтожить такое растение. Поэтому летом горшок с бонсаем лучше отставлять от окна – он должен получать много света, но рассеянного. Зимой деревце будет хорошо чувствовать себя именно на подоконнике. Но при этом следите, чтобы его не обдувало горячим воздухом от радиаторов и других отопительных приборов.

При выборе места для бонсай следует учитывать не только влияние солнца, растению также требуется определенная влажность и правильный температурный режим. В помещении, где растет дерево, температура не должна опускаться ниже 15 градусов. С сухостью воздуха необходимо бороться с помощью увлажнителя и деликатного опрыскивания.

Полив

Дерево бонсай имеет достаточно специфические требования по поливу. Его нужно поливать часто, но понемногу. Земля должна оставаться влажной, но не заболоченной. Проверять состояние почвы придется каждый день. Не давайте ей просыхать глубже, чем на 1 см, но и не разрешайте воде застаиваться в горшке. Поэтому позаботьтесь также о дренаже.

Пересадка

Процедура пересадки бонсая несколько отличается от обычной. Переносить его в новый горшок нужно только когда растению станет тесновато в нынешнем. Обычно это случается раз в 3-5 лет. Если вы заметите корни, которые пробиваются из земли, это значит, что пора искать горшок побольше. Однако это не должен быть действительно большой сосуд – лишь на 10-15% просторнее предыдущего. Осторожно извлеките свое миниатюрное дерево и осмотрите состояние его корней. Если все хорошо, переносите растение.

Обрезка

Обрезка – это лишь небольшой элемент ухода за деревом бонсай, и ее нужно проводить не чаще одного раза в год. Контроль за развитием почек позволит сдержать разрастание растения. Обрезать бонсай нужно ранней весной, тогда побеги укорачиваются до первой пары листьев. Укорачивать нужно только ветки, имеющие длину 3 см и более. Лучше всего использовать для процедуры специальные ножницы и секаторы для бонсая. Обычные инструменты могут быть слишком большими для миниатюрного растения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как с помощью фольги ускорить рост комнатных растений.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.