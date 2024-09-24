Как ухаживать за крыжовником осенью: правила подкормки и обрезки

Ягодные кусты осенью нуждаются в особом внимании, чтобы хорошо перезимовать в саду и дать хороший урожай в следующем сезоне. Конечно, нужно обеспечить необходимый уход и крыжовнику.

Как позаботиться о растении правильно, рассказывает издание "Флористикс Инфо". В основном работы сводятся к правильному поливу, обрезке и внесению соответствующих удобрений.

Как поливать крыжовник осенью

Этот ягодный куст относится к засухоустойчивым и хорошо чувствует себя даже самым жарким летом. Однако время от времени давать крыжовнику воду важно. Причем не только когда он созревает, но и когда готовится к зиме. В этот период растения закладывают почки на следующий год, поэтому правильное увлажнение столь важно.

Осенний полив крыжовника начинают в конце августа и проводят до середины октября. В это время нужно в 2-3 приема подлить под каждый куст от 40 до 60 литров воды – объем зависит от погоды и размеров куста. Почва вокруг растения должна промокнуть не менее чем на полметра – именно такую глубину имеет корневая система крыжовника.

Как подкормить крыжовник накануне зимы

Для того чтобы ягоды крыжовника были сладкими и ароматными, ему нужны азот, фосфор и калий. Также следует обогатить почву под растением органическими удобрениями. Впрочем, осенью лучше не вносить азот и органику – это провоцирует наращивание зеленой массы, что не очень хорошо в осенний сезон. Зато перед наступлением холодов следует подкормить куст фосфором и калием. Такие минеральные удобрения вносят раз в два года именно в осенние месяцы. На один квадратный метр участка нужно взять 50 грамм суперфосфата и 30 грамм калия. Калийные удобрения может заменить зола. Для правильной подкормки на метр участка понадобится 100 г сухого вещества. Если в вашем саду почва песчаная или супесчаная, увеличьте дозировку калия на четверть. Рассыпьте удобрения по земле равномерным слоем, пролейте ее и заверните средства в почву на глубину 10-12 см.

Как правильно обрезать крыжовник

Этот ягодный куст отличается интенсивным ростом, а побеги его колючие и жесткие. Чтобы держать растение под контролем, осенью важно убрать все лишние его части. Начинают обрезку, конечно же, с удаления всего сухого, больного и поврежденного. Эти ветки просто напрасно отбирают ресурсы. Правильно обрезанный крыжовник должен равномерно получать солнечный свет по всему объему куста.

Также нужно удалить все тонкие веточки – они не пригодны для плодоношения. Старые побеги, которые выродились и перестали давать урожай, нужно срезать. Но, если куст очень старый, не стоит удалять больше трети таких ветвей – это может быть опасным и вызвать заболевание растения. Перед самыми заморозками следует также избавиться от ветвей крыжовника, которые мешают расти другим. Большие срезы, толще 7 мм, нужно обработать садовым варом.

Чем обработать крыжовник накануне зимы

Осенью стоит позаботиться о том, чтобы в кустах крыжовника не остались на зимовку разнообразные вредители. Для этого следует обработать растения однопроцентной бордоской жидкостью. Подобное действие оказывают также хлорокись меди или каптан. Проводить процедуру следует после обрезки, но не сразу, а через неделю или две, когда куст немного восстановится, а срезы заживут.

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