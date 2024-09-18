Как защитить виноград от зимнего холода: лучшие советы

Виноград, который не только приносит вкусные плоды, но и служит украшением сада, нуждается в уходе не только летом. Поскольку это очень теплолюбивая культура, суровые зимы он переносит плохо, поэтому требует укрытия.

Чем защитить свою лозу от холода, рассказало издание "Мир растений". Вот несколько материалов и способов, которые помогут вам в этом.

Земля

Лозу от холода можно укрыть прямо в земле. Для этого нужно прорыть канавки и уложить ее в них, накрыв сверху слоем грунта или дернины. Такое накрытие обустраивают, как только начнутся заморозки. А через 3-4 недели досыпают сверху еще один слой земли аналогичной толщины.

Снег

Если зимой много снега, то накрывать виноград можно и им – он хорошо защищает от холода, а в процессе таяния насыщает землю влагой. Лозу следует прятать в сугробе, но он при этом должен быть не менее 50 см высотой. Побеги укладывают не прямо на снег, а на доски и решетки и закрепляют, чтобы они не съехали. Снег на такое покрытие нужно периодически подбрасывать.

Солома

Толстый слой соломы тоже может греть виноград зимой. Дождитесь первых заморозков, уложите лозу на доски и накройте соломой, чтобы она была примерно 20 см толщиной. Через 2-3 недели сверху нужно будет добавить еще 20 см соломы. При этом такой покровный материал легкий и его может сдуть зимним ветром. Чтобы этого не произошло, солому закрепляют агроволокном, дугами или присыпают снегом.

Шифер

Остатки шифера тоже используют для защиты винограда. Им накрывают лозу, выложенную в защитные земляные канавки примерно 20 см глубиной. Растение обертывают мешковиной, укладывают в эти канавки, прикрывают шифером и засыпают землей.

Агроволокно

Если зима теплая или климат в вашей местности мягкий, покрытия агроволокном может вполне хватить. Впрочем, и в более суровых условиях оно справится, если засыпать сверху накрытие мульчей. Использовать материал можно для обертывания лозы прямо на опорах, обертывать им побеги, а затем укладывать их на землю, или класть агроволокно поверх присыпанной соломой, опавшей листвой или другой органической мульчей лозы.

Опавшие листья

Чтобы использовать этот вариант накрытия для винограда, убедитесь, что вы собрали только здоровые листья – без следов болезней и вредителей. Храните их в мешках, пока не наступят заморозки, то есть до момента, когда оно непосредственно понадобится.

Хвойный лапник

Еще один вид органической мульчи, хорошо греющий виноград зимой. При этом его можно укладывать на лозу всего одним слоем. Для большей защиты еловый или сосновый лапник можно укрыть слоем агроволокна.

Рубероид

Этот материал подойдет только для использования в теплую и малоснежную зиму. Им накрывают канавки, в которые укладывают завернутую в мешковину лозу.

Опилки

Опилки нужно использовать для накрывания винограда с осторожностью, ведь они сильно впитывают влагу, что может стать губительным для почек на лозе. Именно поэтому нужно начать с того, что посыпать землю вокруг растения параизолом, далее сверху на лозу уложить хороший слой опилок и накрыть его дополнительно материалом, который защитит от попадания лишней воды – шифером, досками и т.д.

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