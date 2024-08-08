Как ухаживать за орхидеей летом: как меняется полив

Орхидеи – одни из самых красивых и одновременно прихотливых комнатных растений. Их яркие, экзотические цветы могут стать настоящим украшением любого интерьера.

Однако, чтобы орхидеи радовали своих владельцев продолжительным и пышным цветением, необходимо знать, как правильно за ними ухаживать. Поэтому Agromarket рассказал, как помочь им в сухую и жаркую летнюю погоду.

Летом орхидеи нуждаются в особом уходе, поскольку жара и засушливая погода могут повлиять на их состояние. Одним из главных аспектов ухода за орхидеями в этот период является правильный режим полива, ведь недостаточное количество влаги может привести к гибели растения или появлению болезней.

Освещение и другие условия

Орхидеи нуждаются в регулярном проветривании и ярком рассеянном свете. Застой воздуха может привести к развитию грибковых инфекций, а прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях, поэтому растение лучше размещать на восточных или западных окнах. Также можно поставить цветок в глубь комнаты, но в светлое место.

Если вы все же поставили орхидею у окон, то не открывайте их, если рядом есть проезжая часть. Иначе цветок будет под влиянием большого количества пыли, которая будет абсорбировать жидкость. Иными словами, чем больше в воздухе пыли, тем он более сухой, а для орхидей нужна достаточная влажность.

Также учитывайте, что разные виды и сорта орхидей могут потребовать разных условий. Поэтому перед тем, как их корректировать, исследуйте именно ваш цветок.

Как поливать орхидею летом

Одним из ключевых аспектов ухода за орхидеями летом является правильный режим полива. Летом процедуру увлажнения проводят в среднем 2-4 раза в неделю. Однако частота полива может варьироваться в зависимости от температуры, влажности воздуха.

Понять то, пора ли поливать орхидею можно по наличию капель конденсата в кашпо. Пока они обильно покрывают стенки горшка – воды достаточно. Также можно погрузить в субстрат полоску бумаги. При достаточном увлажнении ее край, выступающий над субстратом, пропитывается водой примерно через минуту.

Есть несколько способов полива орхидей. Самый распространенный – погружение горшка с растением в воду на 30-40 минут, чтобы субстрат и корни хорошо пропитались влагой. После этого нужно дать воде стечь. Кроме этого, следует обильно опрыскивать цветок водой из пульверизатора. Таким образом вы будете не только улучшать влажность орхидеи, но и смоете с нее пыль и другие загрязнения.

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