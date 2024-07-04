Как ухаживать за сансевиерией: пять основных правил

Популярный суккулент сансевиерию называют комнатным растением, которое практически невозможно потерять неправильным уходом. Она действительно очень вынослива к самым различным проблемам, но, если вы хотите вырастить действительно большую и красивую сансевиерию, вам все же придется придерживаться определенных правил.

Правила эти довольно несложны и вполне по силам даже абсолютным новичкам. OBOZ.UA собрал рекомендации опытных цветоводов, как вырастить действительно роскошную сансевиерию.

Освещение и температурный режим

Всем растениям нужно разное количество солнечного света, поэтому уход за деревом бонсай полностью отличается от того, как вы ухаживаете за орхидеей. Что касается сансевиерий, то они лучше всего чувствуют себя в хорошо освещенном месте, однако не под прямыми солнечными лучами. Прямой ультрафиолет обжигает листья, они становятся коричневыми и в конце концов растение может даже погибнуть.

Температура растению подойдет любая, выше 10 градусов. Но оптимальными условиями станут 15-25 градусов.

Полив

Частота полива комнатных растений полностью зависит от вида, за которым вы ухаживаете, а также от размера и условий внешней среды. Когда речь идет о сансевиерии, важно помнить, что засуху она переносит гораздо легче, чем перелив. Поэтому лучше дождаться, пока земля в горшке полностью просохнет, прежде чем снова подливать растение. Этот вид относится к суккулентам, то есть пропущенный полив сансевиерии вряд ли повредит.

Подкормка

К внесению удобрений под сансевиерию следует относиться с осторожностью. Чрезмерный уход может существенно повредить растению. Поэтому подкармливать ее следует только в период активной вегетации – примерно с марта по октябрь. Жидкие удобрения вместе с поливом вносят не чаще раза в месяц и тщательно следят, чтобы не превысить рекомендованную концентрацию. Выбирать следует универсальные смеси или специальные средства для кактусов и суккулентов.

Очистка

Сансевиерии являются одними из самых эффективных очистителей воздуха в доме. В процессе фильтрации они собирают немало пыли на листьях, поэтому нуждаются в регулярном протирании. Чтобы поддерживать вазон в хорошем состоянии, протирайте листья мягкой тряпкой, как только вы заметите на них пыль. Еженедельной текущей сухой очистки будет вполне достаточно, а раз в месяц будет полезно устраивать сансевиерии генеральную влажную уборку. Но следите, чтобы тряпка была именно влажной, а не мокрой.

Почва и пересадка

Сансевиерии не нуждаются в питательной почве, им больше нравится легкий и хорошо дренированный субстрат. Он должен содержать значительный процент песка и не слишком сильно задерживать воду. И не забудьте положить на дно горшка слой керамзита, чтобы через него в поддон стекала излишняя вода.

Пересаживать сансевиерию часто нет нужды. Перемещайте ее в больший горшок, только если заметите, что из старого начали выбиваться корешки. И не закапывайте растение в свежую почву очень глубоко. Сансевиерия имеет не очень глубокую корневую систему и при этом корням требуется доступ к воздуху.

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