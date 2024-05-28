Как ухаживать за виноградом летом: секреты богатого урожая

Виноград – это не только прекрасное плодовое растение, он может стать незаурядным украшением вашего участка. Однако лозе нужен правильный уход, чтобы она выглядела пышно и давала богатый урожай.

Как ухаживать за виноградом летом, знают специалисты по садоводству. OBOZ.UA поинтересовался их секретами и основными советами.

Полив

Хороший урожай невозможен без полива – виноград не очень любит засуху. Поливать лозу нужно к вечеру, когда солнце клонится за горизонт и спадает жара. Оптимальная частота полива в период, когда ягоды растут и созревают, это примерно раз в полторы-две недели, в зависимости от погоды. На одно растение потребуется два ведра воды.

Защита от паразитов

Регулярно проверяйте листья винограда с обратной стороны. Они должны быть нежно-зелеными, однородными и не иметь выраженных пятен или налета. Если же вы заметили на растении что-нибудь подозрительное – пятна, паутину, следы грибка, насекомых – не медлите с его лечением. Виноград очень чувствителен к инфекциям и паразитам, быстро заражает соседние растения и поэтому требует немедленной обработки. Срежьте больные части, проведите опрыскивание правильно подобранным препаратом от определенной болезни. И не забывайте о профилактике. Первую обработку от болезней проводят перед цветением, а вторую – когда только сформируется завязь.

Подкормка

Чтобы ягоды были сладкими и сочными, виноград нуждается в подкормке. Лучше всего сработает комбинация органики и минеральных удобрений. Возьмите настой коровяка в соотношении 1:5, добавьте в него 20 г нитрофоски, 30 г суперфосфата, 50 г древесной золы. Разведите это все в 10 литрах воды и подлейте такой смесью лозу.

Обрезка

Виноградная лоза быстро разрастается, поэтому нуждается в правильной ежегодной обрезке. К тому же эта процедура позволяет получать богатый урожай – необрезанный виноград вскоре вырождается.

Хорошие плоды дает только та лоза, выросшая в прошлом сезоне. Поэтому все, что дало урожай в этом году, нужно осенью удалять.

Найдите на лозе почку, из которой растет усик. Обрежьте побег немного выше нее. Это будет хорошая высота. На плодоносной лозе следует оставлять 8-10 таких почек, а в целом на растении – до 50. Тогда виноград даст новым побегам максимально ресурсов и сил.

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