Как ухаживать за вышиванкой, чтобы она служила долгие годы: советы

Вышитая рубашка издавна считалась народным оберегом и символом неразрывной связи поколений. Сейчас среди многих фасонов и орнаментов каждый может найти вышиванку в соответствии со своими предпочтениями. Чтобы любимое вышитое платье или рубашка служили как можно дольше и не теряли ярких красок, за тканью следует правильно ухаживать.

OBOZ.UA разбирался, как стирать, сушить и гладить вышиванку, чтобы не повредить нити и волокна. Машинная стирка для деликатных тканей будет неуместной.

Как стирать вышиванку

Вышитые изделия лучше стирать вручную при температуре около 30-40 °C.

Одежду нужно замочить в теплой мыльной воде. Агрессивные компоненты типа отбеливателей или хлора использовать не стоит – нити могут потерять цвет. Специалисты советуют пользоваться не стиральным порошком, а мыльной стружкой.

Если на ткани есть пятно, его следует легонько потереть. Но избегайте трения на местах, где есть вышивка, ведь есть риск порчи изделия.

Полоскать вышиванку нужно в теплой воде, тщательно вымывая все средства, которые могут накопиться между волокнами. На этапе полоскания можно добавить уксус (в пропорции 1 чайная ложка до 1 литра воды).

Если вышиванка сделана из обычной хлопчатобумажной ткани, а вышивка не очень красочная, можно попробовать и машинную стирку. Следует выбрать режим деликатной или ручной стирки, с невысокой температурой и без отжима. Вышиванку нужно предварительно вывернуть и положить в специальный мешочек или белую наволочку.

Как сушить вышиванку

После ополаскивания не нужно сильно выкручивать ткань. Просто осторожно струсите воду и заверните рубашку в махровое полотенце.

Сушить вышиванку лучше на горизонтальной поверхности. Если повешать обычным способом, изделие может растянуться. Не сушите вышиванку под прямыми солнечными лучами – так нити могут выгореть.

Как утюжить вышиванку

Гладить вышитые изделия нужно только через марлю или ткань. Вышиванка при этом должна быть слегка влажной.

Выберите умеренную температуру на утюге, выверните рубашку и постелите сверху марлю. После глажки одежду можно повесить на вешалку.

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