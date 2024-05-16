Кто придумал День вышиванки: история праздника

В четверг, 16 мая, украинцы празднуют один из любимых, пусть и неофициальных праздников – День вышиванки. Его история не очень длинная, но за это время он успел стать из очень локального международным, выйти на всемирный уровень.

OBOZ.UA рассказывает, как появился этот праздник. И кто его придумал и популяризировал.

История праздника и его распространение

Первый День вышиванки, состоявшийся в 2006 году, был, по сути, флешмобом. Тогда студентка исторического факультета Черновицкого национального университета Леся Воронюк предложила своим одногруппникам в один из дней прийти всем на пару в вышитых сорочках. Ее друг Игорь Житарюк регулярно приходил на обучение в народной одежде, и она захотела поддержать его таким образом. Об инициативе узнали преподаватели и решили приобщиться. Датой выбрали третий четверг мая.

Праздник получился столь удачным, уже в следующем 2007 году его не просто повторили – к движению присоединился весь ЧНУ. Прошел еще год и в третий четверг мая одеться в вышитые сорочки решили студенты и преподаватели других учебных заведений города.

В 2010 году праздник вышиванки провели уже в других городах Украины. С 2014 года он вышел за пределы страны – в традиционную украшенную вышивкой одежду одновременно начали одеваться украинцы за рубежом. После начала полномасштабного российского вторжения вышитая сорочка стала не только символом Украины, но и знаком поддержки нашего государства. Люди, отстаивающие ее интересы, тоже приобщаются к празднованию.

Традиции празднования Дня вышиванки

Чтобы приобщиться к празднованию, нужно совсем немного – достаточно просто в один определенный день (в этом году это 16 мая) вместе со всеми желающими одеться в вышитую сорочку. Неважно, идете ли вы на работу или учебу, выскочили на минутку в магазин, гуляете с детьми или собакой. Главное – почтить один из самых узнаваемых элементов украинской традиционной культуры.

Также ко Дню вышиванки сейчас проводятся различные культурные и просветительские мероприятия. Читают лекции по истории народной одежды, устраивают выставки.

При этом собирать полный народный костюм не обязательно. Достаточно будет одной только вышиванки. Более того, стилисты советуют интегрировать украшенную традиционной вышивкой сорочку в свою повседневную одежду и сочетать ее с модными и трендовыми вещами. И носить не только в День вышиванки и по большим праздникам, но и делать элементом своего повседневного образа.

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления ко Дню вышиванки.

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