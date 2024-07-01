Как укоренить розы из букета или из черенка: советы

Возникало ли у вас когда-нибудь желание, получив букет роз, сделать так, чтобы эти прекрасные цветы оказались в вашем саду ? Эксперты в садоводстве говорят, что это может быть даже проще, чем вам кажется.

Новый куст можно получить методом черенкования. Для него подойдут как свежие цветы из букета, так и ветки, остающиеся после обрезки сада. OBOZ.UA рассказывает, как сделать все правильно, чтобы размножить таким образом розу.

Когда розы размножают черенкованием

Прежде всего имейте в виду, что для черенкования не подходит вторая половина года. Приживутся веточки, которые вы успеете укоренить в июне-июле. Срезать черенки следует перед тем, как растение зацветет, или уже в процессе.

Как правильно сделать черенок

Если вы хотите вырастить розу из букета, выберите самый лучший цветок без признаков увядания или повреждений и отрежьте его так, чтобы длина стебля составляла около 20 см. Обязательно уберите с него все листья, кроме 2-3 верхних листков.

Размножая куст методом черенкования, выбирайте для этого молодые веточки – выросшие в текущем сезоне. Побег обязательно должен быть с почками.

Возьмите острый и продезинфицированный инструмент. Только так вы можете сделать качественный срез – ровный, гладкий и без повреждения волокон. Обрезать стебель нужно между почкой и шипом. При этом от почки до срезанного края должен оставаться 1 см. Срез может быть прямым, а может идти под углом 45 градусов.

Как высадить черенок для укоренения

Такие черенки можно сразу размещать в земле. Расстояние между ними должно составлять 10-15 см. Углублять стебель в грунт нужно так, чтобы нижняя почка оказалась на 2-2,5 см под землей.

Сделайте для каждого черенка парник для укоренения. Для этого растение накройте пакетом или банкой. Так можно сконструировать из плёнки небольшую теплицу, если вы проращиваете сразу несколько растений.

Как укоренять черенки роз в воде

Растение может пустить корни, и если вы будете держать его в стакане с водой. Для этого в сосуде должно быть не больше 2-3 см жидкости. Поставьте черенок в светлом месте с рассеянным солнечным светом. Через несколько недель он даст корешки. Дайте им немного окрепнуть и переносите в открытый грунт. Но не медлите – розе нужно несколько недель, чтобы прижиться. В этот период не должны наступить холода, особенно ночные заморозки, чтобы она выжила.

Как ухаживать за черенком розы

Веточки, которые вы пытаетесь укоренить, должны расти в увлажненной почве. Но ни в коем случае не в мокрой. Подливайте розы часто, но небольшими порциями воды, чтобы субстрат оставался в более или менее одинаковом состоянии.

Не забывайте проветривать парники в жару – на непродолжительное время снимайте накрытие, чтобы растения могли дышать. А вот на холодный сезон накройте черенки на постоянной основе. Следует также покрыть почву вокруг них опавшей листвой, соломой или пленкой. Снег сметать с этого участка нельзя. Напротив, лучше следить за тем, чтоб он покрывал ее в холода. Лишь когда стабильно потеплеет и минует угроза заморозков, парники можно будет снять. Обычно этот период наступает где-то в мае.

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