Как улучшить самочувствие в жару и зарядиться энергией за пять минут: лайфхаки

В июле в Украину пришла аномальная жара. И в условиях, когда использование кондиционера невозможно, следует знать, как спасаться от перегрева и угрозы получить тепловой удар.

Чтобы меньше страдать от жары, стоит применять несколько доступных лайфхаков. Каких именно – рассказывает OBOZ.UA.

При условии, что электроснабжение есть, однако кондиционера нет – чтобы быстро охладиться, можно поставить лед перед вентилятором. Сам по себе вентилятор не охлаждает воздух, он просто обдувает кожу воздухом, что помогает испаряться поту и немного снизить температуру тела.

Другое дело – если применить лед. Тогда вентилятор будет выдувать воздух над емкостью со льдом, охлаждая воздух.

Хорошо спасает от жары погружение в бассейн, прохладную ванную или несколько минут под холодным душем. Однако почти так же эффективно – смочить холодной водой запястья и другие точки пульса.

Дело в том, что точки пульса – это участки, где артериальные кровеносные сосуды ближе всего подходят к поверхности кожи. По ним кровь течет от сердца, если охладить зоны пульса – сосуды будут распространять по телу более холодную кровь, что в конечном счете поможет снизить температуру внутри.

Эксперты утверждают, что особенно хорошо этот трюк работает, если вам сложно уснуть в жаркую ночь. В этом случае, прежде чем лечь к постели, следует смочить запястья или ноги холодной водой – и сон придет быстрее.

Еще один интересный совет: использовать масло мяты перечной. Она содержит ментол, стимулирующий чувствительные к холоду нервные рецепторы. Так что достаточно смешать каплю масла мяты перечной с небольшим количеством кокосового масла – и натереть полученной смесью шею. Температуру тела эта манипуляция не снизит, однако поможет создать ощущение прохлады. А вдобавок аромат такой смеси еще и способен взбодрить.

В сильную жару специалисты по питанию советуют также употреблять богатые водой фрукты и овощи. В сильную жару аппетит может исчезать практически полностью, однако стоит есть хотя бы несколько раз в несколько часов, это поможет сохранить энергию. Остановите выбор на таких фруктах и овощах, как арбуз, сельдерей, апельсины и зеленый перец. Они содержат много воды и питательных веществ. В то же время, важно убедиться, что вы сочетаете их с белком: это нужно, чтобы поддерживать уровень сахара в крови стабильным.

Как ни странно, в сильную жару некоторые медики советуют есть острую пищу. Такие продукты, как карри и чили, могут стимулировать рецепторы тепла во рту, а затем помочь улучшить кровообращение и вызвать потоотделение. А это в свою очередь поможет охладить тело.

Жарким летом хорошо делать охлаждающий уход за лицом. Для этого некоторые косметические средства, как увлажняющий крем, рекомендуется хранить в холодильнике. И в жаркий день, нанеся на кожу холодное косметическое средство, получите эффект охлаждения без каких-либо проблем.

Прекрасным способом ускорить кровообращение и избавиться от ощущения вялости является спорт. Однако в сильную жару чрезмерная физическая активность, как то бег или езда на велосипеде, наоборот, скорее лишат вас энергии, и могут быть опасными. Так что когда очень жарко – стоит больше отдыхать. А зарядиться энергией без особых физических нагрузок помогут энергичные дыхательные упражнения йоги.

Если же вы хотите заниматься спортом даже в жару – делайте это в тренажерном зале с кондиционером или хотя бы в подвале собственного дома, где температура обычно ниже, чем в других помещениях.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения дали свои советы, как справиться с жарой и уберечься от теплового удара.

Также OBOZ.UA рассказывал, как помочь животным пережить жару.