Как помочь животным пережить жару: главные правила

Украинцы продолжают страдать от аномальной жары, которая этим летом ощущается по всей стране. Однако следует помнить, что от высоких температур воздух страдают не только люди, но и животные. Домашние любимцы и уличные животные не могут позаботиться о себе самостоятельно, поэтому им нужно помочь пережить жаркие дни и ночи.

Самым важным является постоянный доступ животных к свежей и чистой воде. Об этом рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

"Летняя жара опасна для животных так же, как и для людей. Поэтому не забывайте заботиться о наших пушистых друзьях", – отметили там.

Украинцам советуют брать с собой бутылку с водой для животного на прогулку. При этом призывают заботиться не только о своих домашних питомцах, но и о бездомных животных.

Чтобы улучшить самочувствие животного, можно намочить его ошейник, а также смочить водой подушечки лап и живот. По возможности любимцам нужно обеспечивать прохладное помещение или тень.

В жару следует избегать длительных прогулок или физических нагрузок для животных, особенно в середине дня, когда температура самая высокая.

"Ни в коем случае не оставляйте животных в закрытом автомобиле! Температура внутри машины может быстро возрасти до опасных уровней", – отметили в Укргидрометцентре.

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