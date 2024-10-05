Как ускорить уборку и получить хороший аромат в доме: гениальный лайфхак

Уборка может быть длительной и неприятной рутиной, требующей времени и усилий. Однако можно существенно сэкономить на различных дезинфекционных средствах, ведь понадобится один доступный ингредиент.

Уксус менее агрессивен, чем химические средства, но все равно хорошо очистит герметик в ванной или другие места от черной плесени. Если вас не слишком привлекает резкий уксусный запах, этот лайфхак станет настоящим спасением. Эксперты рассказали, как ускорить уборку и получить хороший аромат в доме.

Очистить доступные поверхности – краны, пол или кухонные шкафчики – просто, однако ситуация усложняется, когда дело доходит до удаления грязи и пыли на высоких местах, например, под потолком.

В сети набирает популярность невероятно простой способ очистить дом от пыли или грибковых спор. Налейте немного уксуса в стеклянную миску и добавьте несколько капель любимого эфирного масла для лучшего ароматического эффекта.

Необычность способа заключается в использовании нетрадиционных инструментов. Нужно взять маленький малярный валик, обычно используемый для заполнения углов и краев стен, и погрузить его в жидкость. Теперь вы сможете добраться до многих неудобных мест, которые трудно очистить. Инструмент облегчает уборку и чрезвычайно гибок, поскольку он может достигать пространства между стенами и потолком.

Пыль и грязь в неудобных местах легко удалять с помощью уксуса, тогда как ароматические масла нейтрализуют резкий кислотный запах.

Выбирая эфирные масла, обратите внимание не только на личные предпочтения, но и на эффективность. Масло чайного дерева – действенный и нетоксичный способ избавиться от плесени. Смешайте 2 стакана теплой воды и 2 столовых ложки масла в пульверизаторе и распылите на пораженные плесенью участки. Средство смывать не нужно – просто подождите 15-30 минут, пока активные компоненты подействуют и протрите поверхность влажной губкой. О других способах избавиться от плесени – читайте в материале.

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