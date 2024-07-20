Как уснуть, если дома жарко: действенные советы
Летом, когда на улице держится сильная жара, дискомфорт преследует людей не только под палящим солнцем. В жаркую погоду многим людям сложнее засыпать ночью.
Однако существуют определенные лайфхаки, которые помогут справиться с вызванной чрезмерной духотой бессонницей. О них пишет The Telegraph.
Издание приводит результаты исследования, проведенного в Университете Васеда в Японии в 2020 году: ученые установили, что у человека может возникать бессонница, когда температура в помещении поднимается выше +24 градусов по Цельсию
В то же время коллеги исследователей из японского Университета Тохоку Фукуши еще в 2012 году методом исследования установили: повышение температуры в спальне на 6 градусов на 6,8% увеличивает время, необходимое для засыпания, эффективность сна при этом снижается на 7%.
Японские ученые утверждают: для обновления тела необходим глубокий сон, а он в жаркую погоду сокращается. Следовательно, на следующий день человек с быстрее будет уставать.
Специалисты, знающие о сне все, имеют несколько действенных советов относительно того, как выспаться в жару.
Так, они советуют сохранять голову холодной – и в прямом, и прежде всего в переносном смысле.
В частности, доктор Гай Медоуз, соучредитель и клинический директор программы Sleep School, убежден: беспокойство и раздражение от того, что вам слишком жарко, не только не помогут, но и навредят. Ведь эти эмоции только заставят тело выделять больше тепла, а значит, человек не будет спать дольше.
Медоуз же советует "хранить прохладу", лежа неподвижно и принимая тепло. При этом, по мнению специалиста, важно проанализировать свой дискомфорт и про себя объективно описать ощущения. Это поможет изменить собственное отношение к жаре, уменьшить ее влияние и улучшить сон.
Еще один совет – готовиться к комфортному сну засветло. Если еще днем закрыть шторы на окне в спальне – помещение будет меньше нагреваться, что поможет легче заснуть ночью. Также Медоуз советует избегать позднего ужина: употребление пищи перед сном повысит температуру тела и усложнит засыпание. Между ужином и отходом ко сну должно пройти минимум два часа, следует также ограничить употребление алкоголя.
Влияет на то, как быстро удастся заснуть, и выбор одежды для сна: лучше отдать предпочтение хлопковой пижаме или вообще спать без одежды.
Натуральные ткани типа хлопка могут помочь даже больше, чем сон в обнаженном виде, ведь они будут впитывать пот. А вот синтетические ткани только сохранят тепло у тела.
Этого же принципа следует придерживаться и при выборе постельного белья.
Очень действенным способом поскорее заснуть в жару станет также создание в комнате ветерка. Это может быть открытое окно или включенный вентилятор, особенно если поместить между ним и кроватью замороженную бутылку воды: это поможет охладить комнату на несколько градусов.
Бутылка холодной воды поможет уснуть и при использовании ее другим способом. Если за некоторое время до сна набрать в бутылку или грелку и положить ее в холодильник или в морозильную камеру, а перед сном либо подержать емкость под одеялом, прежде чем лечь, либо забрать ее в постель с собой – это станет прекрасным способом сохранить прохладу ночью.
Добавить дискомфорт в жаркие летние ночи способны также синтетические материалы, используемые при изготовлении матрасов из пены с "эффектом памяти": они не пропускают воздух и не впитывают влагу, поэтому спящий на таком матрасе человек перегревается и потеет.
Помочь в этой ситуации может шерстяное защитное покрытие: оно поможет регулировать около 75% этого тепла, помогая сохранить прохладу.
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, какое питание предпочесть летом, чтобы пережить жару.
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