Могут быть полезны по всему дому: как использовать пакетики силикагеля

Каждый раз, когда вы приобретаете новую сумочку, обувь и т.д., то можете найти маленькие мешочки с силикагелем. Они поглощают жидкость и защищают некоторые товары и пищевые продукты от влаги.

Обычно пакетики силикагеля просто выбрасывают, но есть несколько способов использовать их в быту. О них рассказал House Digest.

Из-за надписи на пакетиках с силикагелем "не есть" люди считают, что они могут быть ядовитыми и опасными. Но на самом деле шарики в этих мешочках изготовлены из диоксида кремния, который совершенно нетоксичен. Кроме того, они могут помочь вам предотвратить накопление влаги по всему дому, поэтому не спешите выбрасывать их в мусорник.

Влажная одежда

Летом, когда мы регулярно купаемся, в озерах, потеем и т.д., в нашей корзине для белья могут накапливаться влажные купальники и одежда. Если вы не собираетесь стирать их прямо сейчас, то положите их в пакет вместе с пакетиками силикагеля. Это поможет предотвратить появление плесени и затхлых запахов.

Специи

Вероятно, вы замечали, что иногда соль и другие специи слипаются и образуют комочки. Это все из-за влаги. Чтобы избавиться от этой проблемы, положите пакетики с силикагелем внутрь баночек со специями. Однако для этого используйте только те, которые поставляются с пищевыми продуктами.

Обувь

Обувь часто начинает неприятно пахнуть именно из-за накопления влаги. Поэтому если вы будете класть в него пакетики силикагеля, то от этой проблемы будет легко избавиться. Также с помощью этого лайфхака вы можете защитить от влаги зимнюю обувь, хранящуюся в гараже или подвале.

Посуда

Разгружая посудомоечную машину, вы можете неосознанно класть еще влажную посуду в ящики. Это может привести к появлению плесени. Положите пакетики с силикагелем в ящик, чтобы они впитывали всю лишнюю жидкость.

Украшения

Из-за влажного воздуха металлы могут заржаветь и потемнеть. Поэтому целесообразно хранить несколько пакетиков силикагеля в вашем ящике для украшений.

Электронные приборы

У вас точно есть знакомые, которые раняли свои телефоны в воду или разливали жидкость на компьютер и т.д. Существует лайфхак о том, что нужно положить мокрый прибор в рис, чтобы он впитал влагу, но силикагель справится с этим гораздо лучше. Просто положите мешочки в пакет вместе с гаджетом и оставьте их на ночь.

Семена

Сухие семена могут храниться в течение 5 лет. Но если на них попадет влага, то они станут склонным к разного рода бактериям и грибкам, которые не дадут им прорасти в почве в будущем. Поэтому следует хранить посевной материал с силикагелем, чтобы гарантировать, что он будет оставаться в лучшем состоянии.

Документы

Для того чтобы бумага деформировалась, а краска на документах расплылась достаточно совсем небольшого количества влаги. Поэтому защитите свои паспорта, свидетельства о рождении и другие документы, положив рядом с ними несколько пакетов силикагеля.

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