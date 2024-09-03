Как выглядеть на 10 лет моложе: секреты макияжа

Соцсети переполнены советами о том, как с помощью макияжа повернуть время вспять. Но все ли из них действительно действенны?

Издание The Sun обратилось к визажистке с 30-летним стажем Кейт Хьюз, чтобы расспросить ее об основных секретах омоложения с помощью мейкапа. "Я понимаю разочарование, когда твоя внешность не соответствует тому, что ты ощущаешь внутри", – говорит экспертка, которой сейчас 54 года. "Когда мне было 50, я чувствовала себя немного невидимой. Моя кожа стала гораздо более сухой и потеряла часть своего сияния. Менопауза тоже сыграла свою роль", – добавляет она. И сразу делится советами, которые неоднократно проверила на практике.

Более мягкие цвета теней для глаз

В молодости мы любим выделять глаза активной подводкой и темными тенями. С возрастом это начинает работать против нас. Поэтому возьмите скошенную кисть для теней и каштаново-коричневый продукт вместо черного. Так вы получите более мягкий эффект для зрелой кожи. Приложите кисточку к линии роста нижних ресниц и проведите линию максимально близко к ним. В конце направьте линию немного вверх. При этом не начинайте с внутреннего угла и не рисуйте стрелку по всей длине века – это визуально опустит глаза. Эту же технику можно применять и с карандашом, главное – это тоже выбрать более мягкий цвет.

Соедините бронзер и румяна

Достигните свежего сияния кожи, используя бронзер и румяна вместе. Наберите немного бронзера на пушистую кисть и аккуратно нанесите его высоко на скулы. Все остатки аккуратно распределите по лицу. Затем поверх первого продукта добавьте каплю румян – это освежит ваш облик. Выбирайте продукты с легким, едва заметным блеском, но избегайте чрезмерного сияния – оно лишь подчеркивает морщинки. И не наносите бронзер и румяна низко под щеками, чтобы не создать себе усталый образ.

Подтяните губы макияжем

Для более свежего вида сосредоточьтесь на губах и на том, где вы наносите подводку для них. Основной упор делайте на среднюю часть, оставив углы не подведенными. Это визуально приподнимет губы, а не опустит их. При этом не бойтесь ярких цветов – это может повысить вашу уверенность в себе.

Не забывайте об антиэйдж-уходе

Ни один макияж не поможет вам стереть с лица возраст, если ваша кожа в катастрофическом состоянии. Поэтому заботьтесь о ней каждый день. Вот шесть основных шагов.

Увлажняйте. Лучший друг вашей кожи – это вода. Употребляйте ее внутрь и используйте косметику с увлажняющими компонентами, чтобы сохранить сияние молодости.

Используйте защиту от солнца. Солнцезащитный крем не только для пляжа. Наносите его каждое утро даже в дождь и вы поблагодарите себя за защиту кожи.

Наслаждайтесь сном. Старайтесь спать 7-8 часов в день. Ваша кожа восстанавливается, пока вы спите, поэтому не пропускайте ночной отдых.

Используйте сыворотку. Включите сыворотку с витамином С в свой утренний ритуал по уходу и средство с ретинолом на ночь. Эти формулы помогают лучше ухаживать за кожей.

Ешьте радугу. Наполните тарелку разноцветными фруктами и овощами. Различные антиоксиданты из красочных плодов природы борются с морщинами изнутри.

Смейтесь почаще. Счастье – главный секрет борьбы со старением. Окружите себя радостью, и вы естественным образом будете излучать молодость.

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