Как вырастить дома алоэ: советы для новичков

Любители суккулентов скажут, что различные виды алоэ – это не только эффектные комнатные растения, но и полезные. Но о том, как можно их использовать в домашней косметологии и лечении некоторых болезней, мы поговорим в другой раз.

Сейчас остановимся на том, как вырастить здоровое алоэ у себя на подоконнике. OBOZ.UA собрал все секреты.

В первую очередь определитесь с видом, который вам больше по вкусу. Наверное, наиболее распространенным является древовидное алоэ или столетник. А наибольшую дополнительную пользу приносит алоэ вера – оно тоже хорошо растет в комнатных условиях. Кроме того, вы можете выбрать многолистное, полосатое или складчатое алоэ, марлоту и другие виды. Уход им всем нужен более или менее одинаковый.

Для суккулентов лучше выбирать глиняные горшки с дренажным отверстием. Они не дают застаиваться влаге – избыток воды может привести к быстрому загниванию и гибели алоэ. Гораздо лучше растение переносит засуху.

Для любых алоэ нужно выбирать легкую, хорошо дренированную мало питательную почву. Хорошо подойдет готовая смесь для кактусов, но можно и смешать универсальную почвосмесь с песком и вермикулитом. И не забудьте положить на дно горшка слой дренажа – он поможет отводить лишнюю воду от корней растения.

Поскольку алоэ – пустынные растения, они любят хорошо освещенные места и отлично чувствуют себя даже под прямыми солнечными лучами. А вот темный уголок для этого суккулента не подойдет.

Полив растения должен быть умеренным. Всегда нужно сначала дождаться, пока земля в горшке просохнет, прежде чем подливать новую воду. Летом частоту полива несколько увеличивают из-за жары.

А вот в подкормке в обычных условиях алоэ не нуждается. Растение живет на бедных почвах и избыток питательных веществ будет для него скорее губительным. Однако, если вы хотите стимулировать цветение своего алоэ, тогда следует воспользоваться удобрениями. Но обычная универсальная смесь не подойдет. Приобретите специальное средство для суккулентов и используйте его строго в соответствии с инструкцией. Или даже разводите посильнее, чем она рекомендует.

Также поможет устроить растению период покоя. Для этого зимой сократите полив алоэ до минимума и перенесите его в холодное место с температурой 12-15 градусов. Но следите, чтобы она при этом не опускалась ниже 10 градусов тепла.

Если ваш суккулент отцвел или у него завяли несколько листьев, обязательно обрежьте сухую часть. Это стимулирует алоэ к росту и поможет ему лучше распределить жизненные ресурсы.

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